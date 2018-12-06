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Пресс-конференция

Программу первого фестиваля народных ремесел Абхазии озвучат в пресс-центре Sputnik

© Sputnik / Томас Тхайцук
Анонсы
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7 декабря в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция, посвященная первому республиканскому фестивалю народных промыслов и ремесел Абхазии.

О целях и задачах фестиваля, о его программе, о том, как стать участником фестиваля, в пресс-центре Sputnik Абхазия расскажут:

  • Директор Центра народного творчества Абхазии Нури Кварчия;
  • Народный умелец, мастер по плетению из бумажной лозы, главный специалист планово-финансовой службы ООО "Роснефть – шельф Абхазии" Инна Салакая.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.



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