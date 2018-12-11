19:24 11 Декабря 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.50
  • EUR75.62
Поиск
Анонс

Sputnik Абхазия подключится к пресс-конференции "Россия сегодня" о проблемах Абхазии

CC0
Анонсы
Получить короткую ссылку
12 0 0

13 декабря в 13:00 в пресс-центре Sputnik Абхазия состоится видео-подключение к пресс-центру в Москве, где пройдет пресс-конференция на тему: "Абхазия: 25 лет независимости, кризисов и проблем. Есть ли выход из тупика?".

В сентябре Абхазия праздновала 25-летие победы в войне с Грузией за независимость. В ноябре Абхазия отметила 10-летие учреждения первого Посольства Республики. Однако сегодня независимая и признанная Россией и рядом государств Абхазия переживает далеко не лучшие времена. Республику захлестнули волны политического и экономического кризисов.

Почему немалый потенциал Абхазии никак не может заработать в полную силу? Чем может Россия помочь абхазам в преодолении кризиса и налаживании нормальной жизни? Будет ли способствовать ослабление пограничного и таможенного контроля со стороны России развитию абхазской экономики? 

В рамках пресс-конференции состоится презентация книги военного журналиста Владимира Попова "Абхазский крест".

Участники:

  • Старший научный сотрудник Института политических и социальных исследований Черноморско-каспийского региона Владимир Новиков;  
  • Военный журналист Владимир Попов;
  • Экс-командир 31-ой отдельной десантно-штурмовой бригады полковник запаса Николай Никульников;
  • Советник Президента Республики Абхазия по экономическим вопросам Амиран Лагвилава.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Учителя Южной Осетии проходят курсы повышения квалификации по русскому языку
    Уроки русского

    Специалисты из Северной Осетии проведут курсы повышения квалификации для югоосетинских преподавателей русского языка.

  • Фонарь такси на крыше автомобиля в Баку
    Такси без табака

    В Азербайджане вступили в силу новые штрафы для водителей и пассажиров: нельзя курить в салонах и выбрасывать окурки в неположенном месте.

  • Праворульный автомобиль
    Бунт "праворулек"

    Представители инициативы "Правый руль" угрожают возобновить акции протеста и перекрыть дорогу, ведущую к армяно-грузинской границе.

  • Светофор на заснеженной улице, архивное фото
    Родился в рубашке

    В центре казахстанского Петропавловска иномарка на полной скорости вылетела на тротуар и врезалась в дерево, чудом не задев стоявшего пешехода.

  • Театрализованное представление на Всемирных играх кочевников. Архивное фото
    Сердце империй

    Sputnik рассказывает о столицах древних государств, которые находились на территории современного Кыргызстана.

  • Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
    Свои люди

    Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил снять ограничения на участие белорусских спортсменов в игровых видах спорта в России.

  • Знак на таможенном посту на границе Латвия - Россия
    Латвийский транзит

    Пограничники в Псковской области задержали восьмерых выходцев из Юго-Восточной Азии, пытавшихся проникнуть в Латвию в специально сделанных скрытых полостях грузовика.

  • Президентский Дворец в Вильнюсе
    Странная аналогия

    Советник президента Литвы Нериюс Алексеюнас сравнил республику с малярийным комаром.

  • Водолаз
    Неожиданный улов

    Со дна Днестра недалеко от Бендер подняли загадочный объект – глиняную голову, которой, как полагают местные эксперты, не менее 100 лет.

  • Учителя Южной Осетии проходят курсы повышения квалификации по русскому языку
    Уроки русского

    Специалисты из Северной Осетии проведут курсы повышения квалификации для югоосетинских преподавателей русского языка.

  • Фонарь такси на крыше автомобиля в Баку
    Такси без табака

    В Азербайджане вступили в силу новые штрафы для водителей и пассажиров: нельзя курить в салонах и выбрасывать окурки в неположенном месте.

  • Праворульный автомобиль
    Бунт "праворулек"

    Представители инициативы "Правый руль" угрожают возобновить акции протеста и перекрыть дорогу, ведущую к армяно-грузинской границе.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Честь и слава: кадры церемонии вручения Нобелевских премий 2018
Пыльная буря: кадры завораживающего природного явления в Аризоне
Чемпионат Абхазии по футболу
Футбольные итоги: первый круг чемпионата Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia