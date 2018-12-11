Sputnik Абхазия подключится к пресс-конференции "Россия сегодня" о проблемах Абхазии

13 декабря в 13:00 в пресс-центре Sputnik Абхазия состоится видео-подключение к пресс-центру в Москве, где пройдет пресс-конференция на тему: "Абхазия: 25 лет независимости, кризисов и проблем. Есть ли выход из тупика?".

В сентябре Абхазия праздновала 25-летие победы в войне с Грузией за независимость. В ноябре Абхазия отметила 10-летие учреждения первого Посольства Республики. Однако сегодня независимая и признанная Россией и рядом государств Абхазия переживает далеко не лучшие времена. Республику захлестнули волны политического и экономического кризисов.

Почему немалый потенциал Абхазии никак не может заработать в полную силу? Чем может Россия помочь абхазам в преодолении кризиса и налаживании нормальной жизни? Будет ли способствовать ослабление пограничного и таможенного контроля со стороны России развитию абхазской экономики?

В рамках пресс-конференции состоится презентация книги военного журналиста Владимира Попова "Абхазский крест".

Участники:

Старший научный сотрудник Института политических и социальных исследований Черноморско-каспийского региона Владимир Новиков;

Военный журналист Владимир Попов;

Экс-командир 31-ой отдельной десантно-штурмовой бригады полковник запаса Николай Никульников;

Советник Президента Республики Абхазия по экономическим вопросам Амиран Лагвилава.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.