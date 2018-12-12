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Переизданный роман Платона Бебиа "Ахаҳәраҳа" презентуют в пресс-центре Sputnik

CC0
Анонсы
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13 декабря в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится презентация переизданного исторического романа в стихах "Ахаҳәраҳа" Платона Бебиа.

Участники:

  • Дочь писателя Кама Бебиа;
  • Председатель союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазоу;
  • Член союза писателей Абхазии Терентий Чаниа;
  • Посол доброй воли Абхазии Тенгиз Тарба.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.



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