Министр по репатриации подведет итоги года в пресс-центре Sputnik Абхазия

28 декабря в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция министра по репатриации Республики Абхазия Беслана Дбар по итогам уходящего года.

О декабрьской поездке делегации Министерства по репатриации Абхазии в Иорданию и Турцию, о том, почему отменился визит в Сирию в рамках этой поездки, об изменениях в структуре министерства в этом году, об основных достижениях, о проектах по социальной адаптации репатриантов в пресс-центре Sputnik Абхазия расскажет:

Министр по репатриации Республики Абхазия Беслан Дбар.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.