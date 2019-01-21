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КВН. Премьер лига

В Sputnik расскажут о том, как проходит сезон Абхазской премьер-лиги КВН

© Sputnik / Томас Тхайцук
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22 января в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция, посвященная предстоящему полуфиналу Абхазской премьер-лиги КВН.

О том, как проходит сезон в пресс-центре Sputnik Абхазия расскажут:

  • Генеральный продюсер Абхазской премьер-лиги КВН Михаил Гагулия;
  • Генеральный продюсер Абхазской премьер-лиги КВН Михаил Цкуа.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409992191.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Интересующие вопросы участникам пресс-конференции вы можете направить на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.

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Теги:
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