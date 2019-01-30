О новом сезоне шоу "Ты супер!" в Sputnik расскажет Валерия Адлейба

31 января в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция победительницы первого сезона шоу "Ты супер!" Валерии Адлейба.

Пресс-конференция будет посвящена началу третьего сезона международного вокального шоу, в котором будет принимать участие Валерия Адлейба. Важным отличием третьего сезона станет то, что в нем примут участие не только 21 новый конкурсант из пяти стран, но и 36 ребят из прошлых сезонов.

В пресс-конференции примут участие:

Победительница первого сезона шоу "Ты супер!" Валерия Адлейба;

Мама Валерии Мадина Эшба.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409992191.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.