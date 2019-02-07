Посол России в Абхазии Алексей Двинянин даст пресс-конференцию в Sputnik

8 февраля в 10:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция посла России в Абхазии Алексея Двинянина.

Пресс-конференция приурочена ко Дню дипломатического работника Российской Федерации. Посол России Алексей Аркадьевич Двинянин расскажет о перспективах российско-абхазских отношений, союзничества и стратегического партнерства на современном этапе, о важности работы дипломата в информационном поле на фоне текущей международной обстановки и в условиях гибридизации конфликтов.

Участники мероприятия:

Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей Двинянин;

Третий секретарь посольства Российской Федерации в Республике Абхазия Денис Лавриков.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409992191.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.