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Чрезвычайный и Полномочный посол России в Абхазии Алексей Двинянин

Посол России в Абхазии Алексей Двинянин даст пресс-конференцию в Sputnik

© Sputnik / Томас Тхайцук
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8 февраля в 10:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция посла России в Абхазии Алексея Двинянина.

Пресс-конференция приурочена ко Дню дипломатического работника Российской Федерации. Посол России Алексей Аркадьевич Двинянин расскажет о перспективах российско-абхазских отношений, союзничества и стратегического партнерства на современном этапе, о важности работы дипломата в информационном поле на фоне текущей международной обстановки и в условиях гибридизации конфликтов.

Участники мероприятия:

  • Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей Двинянин;
  • Третий секретарь посольства Российской Федерации в Республике Абхазия Денис Лавриков.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409992191.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.

Теги:
Алексей Двинянин


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