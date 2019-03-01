Посвященный старту нового сезона "Ты супер!" видеомост пройдет в Sputnik

4 марта в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится видеомост Москва-Минск-Кишинев-Сухум, посвященный старту третьего сезона международного вокального проекта "Ты супер!". Важным отличием третьего сезона станет то, что в нем примут участие не только 21 новый конкурсант из пяти стран, но и 36 ребят из прошлых сезонов, в том числе победительница первого сезона шоу "Ты супер!" Валерия Адлейба.

В преддверии телевизионной премьеры, 5 марта, на сцене Государственного Кремлевского дворца пройдет большой благотворительный гала-концерт, участниками которого станут дети из нового и предыдущих сезонов международного вокального проекта "Ты супер!". Конкурс, проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, объединит таланты из разных уголков России, стран СНГ и Балтии и подарит ребятам шанс исполнить заветные мечты.

Участники видеомоста в Москве:

генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн;

главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян;

ведущий шоу "Ты супер!" Вадим Такменев;

победительница первого сезона шоу "Ты супер!" Валерия Адлейба;

участники и члены жюри конкурса.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, улица Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409992191.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.