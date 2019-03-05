Певец из Абхазии Армен Хачатурян расскажет в Sputnik о новом сезоне шоу "Один в один"

6 марта в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция участника нового сезона шоу "Один в один" телеканала "Россия 1", певца из Абхазии Армена Хачатуряна.

40 участников будут сражаться за звание победителя нового сезона "Один в один" и кубок проекта. Среди них - люди самых разных профессий и образования: повар, педагог, врач-невролог, уличный музыкант и токарь 3-го разряда, политолог, юрист, автомеханик, скрипач, танцор, актер, ведущий и блогер, кандидат в мастера спорта по фигурному катанию, специалист по социальному сервису и туризму и мама в декрете.

В пресс-конференции примут участие:

певец из Республики Абхазия Армен Хачатурян,

организатор ежегодного концерта классической музыки в Пицунде, общественный деятель Азамат Багателия.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409992191.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.