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Полуфинал премьер-лиги КВН Абхазии в Госфилармонии, 24 января 2019

О финале абхазской премьер-лиги КВН в пресс-центре Sputnik расскажет продюсер шоу

© Sputnik / Константин Грецов
Анонсы
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29 марта в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция, посвященная предстоящему финалу абхазской премьер-лиги КВН.

О том, как проходит сезон абхазской премьер-лиги КВН, в пресс-центре Sputnik Абхазия расскажет генеральный продюсер шоу Михаил Гагулия. Финал игры состоится 1 апреля.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г.Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +7(940) 999-21-91 Илона Авилова.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.

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Теги:
Пресс-центр Sputnik Абхазия, Абхазия, КВН


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