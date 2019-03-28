О финале абхазской премьер-лиги КВН в пресс-центре Sputnik расскажет продюсер шоу

О том, как проходит сезон абхазской премьер-лиги КВН, в пресс-центре Sputnik Абхазия расскажет генеральный продюсер шоу Михаил Гагулия. Финал игры состоится 1 апреля.
Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г.Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).
Аккредитация по телефону: +7(940) 999-21-91 Илона Авилова.
Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.
Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.