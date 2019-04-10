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О запуске мастер-класса "Первая помощь для населения" расскажут в пресс-центре Sputnik.

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11 апреля в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция по случаю запуска мастер-класса "Первая помощь для населения".

В пресс-конференции примут участие:

  • Медсестра МЧС Республики Абхазия Индира Амичба
  • Преподаватель курса "Первая помощь для населения" Александра Лозовая

В рамках пресс-конференции спикеры расскажут о том, почему важно каждому обладать базовыми знаниями первой помощи.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +7(940) 999-21-91 Илона Авилова.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.



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