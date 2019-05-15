Об участии сборной Абхазии в Чемпионате Европы ConIFA-2019 расскажут в Sputnik

15 мая в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция об участии сборной Абхазии в Чемпионате Европы ConIFA-2019.

В пресс-конференции примут участие:

Президент Федерации футбола Абхазии Джума Кварацхелия,

Главный тренер сборной Абхазии по футболу Беслан Аджинджал,

Капитан команды сухумского футбольного клуба "Нарт", победитель XXVI чемпионата Абхазии по футболу, победитель Кубка Абхазии по футболу Шабат Логуа.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +7(940) 999-21-91 Илона Авилова.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.