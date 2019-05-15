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Матч между молодежной сборной Абхазии по футболу и молодежной командой ФК «Химки»

Об участии сборной Абхазии в Чемпионате Европы ConIFA-2019 расскажут в Sputnik

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15 мая в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция об участии сборной Абхазии в Чемпионате Европы ConIFA-2019.

В пресс-конференции примут участие:

  • Президент Федерации футбола Абхазии Джума Кварацхелия,
  • Главный тренер сборной Абхазии по футболу Беслан Аджинджал,
  • Капитан команды сухумского футбольного клуба "Нарт", победитель XXVI чемпионата Абхазии по футболу, победитель Кубка Абхазии по футболу Шабат Логуа.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +7(940) 999-21-91 Илона Авилова.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.



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