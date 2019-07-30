О запуске благотворительной акции "Собери ребенка в школу" расскажут в Sputnik

31 июля в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция, посвященная старту благотворительной акции "Собери ребенка в школу".

СУХУМ, 30 июл – Sputnik. Благотворительная акция "Собери ребенка в школу" направлена на то, чтобы подготовить к школе детей из малоимущих семей. На пресс-конференции спикеры расскажут о том, как будет проходить акция, кто сможет принять в ней участие. Акция пройдет при поддержке Государственного комитета по молодежной политике Абхазия.

Спикеры:

главный специалист отдела по работе с молодежью Госкомитета Абхазии по молодежной политике Владимир Джоджуа;

общественный деятель, автор благотворительной акции Ада Адлейба

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +7(940) 999-21-91 Илона Авилова.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.