На отдых в Абхазию: в Sputnik расскажут о новых туристических проектах

1 августа в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция, в рамках которой спикеры обсудят проекты, которые влияют на повышение туристического интереса к Абхазии.

На пресс-конференции будет представлен новый проект "Новый гость по старой карте".

В пресс-конференции примут участие:

Заместитель министра по курортам и туризму республики Абхазия Астамур Барциц;

Представитель РУП ОП "Курорт Пицунда" Азамат Багателия;

Менеджер по социальным программам компании Аквафон Темур Гургулия.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +7(940) 999-21-91 Илона Авилова.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.