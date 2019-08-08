В Sputnik расскажут о подготовке к Кубку и Первенству Европы по каратэ-до Шотокан Казэ Ха

9 августа в 15:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция, посвященная Кубку и Первенству Европы по каратэ-до Шотокан-Рю Казэ Ха.

Мероприятие пройдет 11 августа в Абхазии, в нем примут участие 120 спортсменов из 12 регионов России, стран СНГ (Таджикистан, Казахстан, Туркменистан) и Абхазии.

О том, как проходит подготовка к мероприятию на пресс-конференции расскажут:

• Вице-президент Международной федерации Каратэ-до Шотокан-рю Казе Ха, Президент Российского союза каратэ-до Шотокан Казэ Ха Игорь Садовников;

• Президент Федерации всестилевого каратэ Абхазии Ахра Абухба;

• Официальный представитель Международной Федерации Каратэ-до Шотокан-рю Казе Ха в Казахстане Тарас Куангалиев;

• Официальный представитель Международной Федерации Каратэ-до Шотокан-рю Казе Ха вТаджикистане Фатих Табаров.

На пресс-конференцию приглашены представители федераций каратэ-до Шотокан Казэ Ха из Казахстана и Таджикистана.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +7(940) 999-21-91 Илона Авилова.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.