В Sputnik расскажут о подготовке к Кубку и Первенству Европы по каратэ-до Шотокан Казэ Ха

Мероприятие пройдет 11 августа в Абхазии, в нем примут участие 120 спортсменов из 12 регионов России, стран СНГ (Таджикистан, Казахстан, Туркменистан) и Абхазии.
О том, как проходит подготовка к мероприятию на пресс-конференции расскажут:
• Вице-президент Международной федерации Каратэ-до Шотокан-рю Казе Ха, Президент Российского союза каратэ-до Шотокан Казэ Ха Игорь Садовников;
• Президент Федерации всестилевого каратэ Абхазии Ахра Абухба;
• Официальный представитель Международной Федерации Каратэ-до Шотокан-рю Казе Ха в Казахстане Тарас Куангалиев;
• Официальный представитель Международной Федерации Каратэ-до Шотокан-рю Казе Ха вТаджикистане Фатих Табаров.
На пресс-конференцию приглашены представители федераций каратэ-до Шотокан Казэ Ха из Казахстана и Таджикистана.
Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).
Аккредитация по телефону: +7(940) 999-21-91 Илона Авилова.
Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.
Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.