В Sputnik состоится предпремьерный показ короткометражного фильма о войне "Выбор камня"

13 августа в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия для СМИ состоится предпремьерный показ короткометражного фильма о войне "Выбор камня". Премьера фильма приурочена ко дню начала Отечественной войны народа Абхазии.

Фильм "Выбор камня" снят по оригинальному сценарию автора. Это история о том, как во время войны герой взялся восстановить водяную мельницу, где давно был сломан жернов. Он делал это впервые и оттого, сможет ли он выточить из камня жернов, зависела судьба всей деревни.

На пресс-конференции в пресс-центре Sputnik по случаю предпремьерного показа фильма на вопросы СМИ ответят:

Автор сценария и режиссер фильма "Выбор камня" Ибрагим Чкадуа;

Актеры фильма Кесоу Хагба и Саид Лазба.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +7(940) 999-21-91 Илона Авилова.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.