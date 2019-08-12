В Sputnik состоится пресс-конференция, посвященная премьере оперы "Богема" Дж. Пуччини

Пресс-конференция приурочена к премьере оперы "Богема" Дж. Пуччини, которая состоится 15 августа в Сухуме в Русском Драматическом Театре.
Спикеры:
- Режиссер-постановщик Мария Тихонова
- Художественный руководитель фестиваля Саид Гобечия
- Исполнитель главной роли Александр Мурашов
- Исполнительница главной роли Нана Черкезия
Мероприятие проводится при поддержке Министерства Культуры и и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия.
Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).
Аккредитация по телефону: +7(940) 999-21-91 Илона Авилова.
Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.
Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.