В Sputnik состоится пресс-конференция, посвященная премьере оперы "Богема" Дж. Пуччини

13 августа в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция "GRAND OPERA GALA: премьера оперы "Богема" Дж. Пуччини в Абхазии".

Пресс-конференция приурочена к премьере оперы "Богема" Дж. Пуччини, которая состоится 15 августа в Сухуме в Русском Драматическом Театре.

Спикеры:

Режиссер-постановщик Мария Тихонова

Художественный руководитель фестиваля Саид Гобечия

Исполнитель главной роли Александр Мурашов

Исполнительница главной роли Нана Черкезия

Мероприятие проводится при поддержке Министерства Культуры и и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +7(940) 999-21-91 Илона Авилова.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.