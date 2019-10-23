В Sputnik состоится пресс-конференция балерины Московского театра оперетты Юлии Дедекиной

В Абхазии в эти дни в разных районах проходит серия мастер-классов для детей под руководством молодого балетмейстера в рамках культурно-образовательной экспедиции. Дети обучаются азам классического балета. Мастер-классы в Абхазии организованы межрегиональным общественным движением "Евразийский народный союз" при поддержке представительства Россотрудничества в Абхазии.

В пресс-конференции примут участие:

Балетмейстер, балерина Московского театра оперетты Юлия Дедекина

Руководитель Межрегионального общественного движения "Евразийский народный союз" Татьяна Полоскова.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +7(940) 999-21-91 Илона Авилова.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.