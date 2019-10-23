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В Sputnik состоится пресс-конференция балерины Московского театра оперетты Юлии Дедекиной

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Sputnik Абхазия

24 октября в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция балерины Московского театра оперетты Юлии Дедекиной.

В Абхазии в эти дни в разных районах проходит серия мастер-классов для детей под руководством молодого балетмейстера в рамках культурно-образовательной экспедиции. Дети обучаются азам  классического балета. Мастер-классы в Абхазии организованы межрегиональным общественным движением "Евразийский народный союз" при поддержке представительства Россотрудничества в Абхазии.

В пресс-конференции примут участие:

  • Балетмейстер, балерина Московского театра оперетты Юлия Дедекина
  • Руководитель Межрегионального общественного движения "Евразийский народный союз" Татьяна  Полоскова.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +7(940) 999-21-91 Илона Авилова.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.

Теги:
Абхазия, балет


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