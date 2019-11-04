В Sputnik расскажут об итогах первого этапа проекта "Тайны Великой Абхазской стены"

Завершилась первая из трех археологических экспедиций в рамках проекта "Тайны Великой Абхазской стены". Об исследовании и окончании археологических раскопок в селе Хиацха Галского района расскажут представители инициативной группы:
- Археолог, историк, кавказовед, доктор исторических наук, профессор, действительный член Академии наук Абхазии, научный руководитель проекта Олег Бгажба;
- Сотрудник Абхазского государственного музея, сотрудник музея Боевой Славы имени Владислава Ардзинба Дмитрий Счастный;
- Младший научный сотрудник АбИГИ, старший научный сотрудник Министерства культуры Республики Абхазия Шандор Кайтан;
- Младший научный сотрудник АбИГИ Дмитрий Авидзба.
Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: город Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", пятый этаж).
Аккредитация по телефону: +7(940) 999-21-91 Илона Авилова.
Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.
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