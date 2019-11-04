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В Sputnik расскажут об итогах первого этапа проекта "Тайны Великой Абхазской стены"

© Sputnik / Алексей Даничев
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Sputnik Абхазия

5 ноября в 10:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция по итогам первого этапа проекта "Тайны Великой Абхазской стены".

Завершилась первая из трех археологических экспедиций в рамках проекта "Тайны Великой Абхазской стены". Об исследовании и окончании археологических раскопок в селе Хиацха Галского района расскажут представители инициативной группы:

  • Археолог, историк, кавказовед, доктор исторических наук, профессор, действительный член Академии наук Абхазии, научный руководитель проекта Олег Бгажба;
  • Сотрудник Абхазского государственного музея, сотрудник музея Боевой Славы имени Владислава Ардзинба Дмитрий Счастный;
  • Младший научный сотрудник АбИГИ, старший научный сотрудник Министерства культуры Республики Абхазия Шандор Кайтан;
  • Младший научный сотрудник АбИГИ Дмитрий Авидзба.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: город Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", пятый этаж).

Аккредитация по телефону: +7(940) 999-21-91 Илона Авилова.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.

 



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