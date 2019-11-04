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Абхазский боксер Игорь Адлейба даст пресс-конференцию в Sputnik

© Foto / RCC BOXING
Анонсы
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Sputnik Абхазия

В мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия 5 ноября в 12:00 состоится пресс-конференция чемпиона мира по версии WBO среди молодежи Игоря Адлейба.

Пятого ноября в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция чемпиона мира по версии WBO среди молодежи Игоря Адлейба.

Второго ноября в Екатеринбурге абхазский боксер Игорь Адлейба завоевал титул чемпиона мира по версии WBO среди молодежи на турнире RCC Boxing Promotions.

В качестве спикера также выступит тренер боксера Беслан Адлейба.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: город Сухум, улица Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", пятый этаж).

Аккредитация по телефону: +7(940) 999-21-91 Илона Авилова.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.



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