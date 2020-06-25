Вебинар SputnikPro: как изменится мир после пандемии коронавируса

26 июня, в 11:00 состоится вебинар на тему "Мир после пандемии: что захочет знать аудитория". Известный российский эксперт в сфере международных отношений и внешней политики Федор Лукьянов ответит на злободневные вопросы – будет ли глобализация или новая "холодная война" и как сформируется после пандемии международная политика.

Каковы наиболее вероятные тренды глобального развития, которые будут задавать тон в посткоронавирусном мире? Вернет ли себе государство место основы международной политики? Положит ли пандемия начало процессу деглобализации? Ожидать ли нам новой и непримиримой "холодной войны"? Вебинар даст ответы на эти и другие интересующие аудиторию злободневные вопросы.

Федор Лукьянов работал журналистом-международником с 1990 по 2002 год, сотрудничал в различных газетах, на радио и телевидении.

© Sputnik Федор Лукьянов

С 2002 года является главным редактором журнала "Россия в глобальной политике". В 2012 году избран председателем президиума Совета по внешней и оборонной политике России – одной из старейших российских НПО.

С 2015 года является директором по научной работе фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Работает в качестве профессора-исследователя на факультете мировой экономики и мировой политики национального исследовательского университета "Высшая школа экономики".

Один из наиболее известных российских экспертов в сфере международных отношений и внешней политики, автор многочисленных статей в российских и иностранных СМИ.

К участию в онлайн-сессии приглашаются журналисты, блогеры, сотрудники пресс-служб и руководители СМИ. Желающих принять участие в вебинаре просим заполнить форму заранее. Зарегистрированным участникам будет отправлено письмо с указанием способа доступа к онлайн-сессии (примерно за час до начала вебинара). Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 940 997 70 22.

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