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Города мира. Цхинвал

Цхинвал ответит на грузинский "черный список"

© Sputnik Алексей Ковалев
Кавказ
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Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил во вторник 26 июня о том, что в "черный список" внесены 33 человека, которые с 1991 года по сегодняшний день совершили различные преступления в отношении граждан Грузии на территории Абхазии и Южной Осетии.

СУХУМ, 28 июн — Sputnik. В Южной Осетии уже привыкли к абсурдным действиям Грузии, сказал Sputnik Южная Осетия спикер Парламента Петр Гассиев, комментируя принятый правительством Грузии "черный список" граждан Южной Осетии и Абхазии.

Архивное фото пограничной заставы на абхазско-грузинской границе в Гальском районе Абхазии
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Правительство Грузии приняло санкционный список, в который попали лица, совершавшие, по мнению грузинских властей, преступления против грузин в Абхазии и Южной Осетии с 1991 года. Список получил название "Отхозория-Татунашвили" в связи с застреленным в 2016 году абхазским пограничником гражданином Грузии Гиги Отхозория и смертью в Южной Осетии гражданина Грузии Арчила Татунашвили.

"В Южной Осетии уже привыкли к подобным действиям Грузии. Сторона, которая два раза совершала геноцид осетинского народа, принимает такие списки. Это абсолютно в их стиле. Не знаю, насколько это уместно, но грузинские политики напоминают мне маленькую собачку, которая бегает за тобой, кусает тебя за пятку, а когда ты обернешься и топнешь, она в истерике бежит прочь и жалуется всем, что ее обидели. Так они действуют всегда, и ничего у них не меняется", — сказал Гассиев.

Он отметил, что в Парламенте уже давно разработан проект закона — собственный список Южной Осетии, который условно назван именем Григория Санакоева, которого грузины жестоко убили в июне 1992 года.

Перт Гассиев предположил, что он будет принят до конца года.

Кабинет министров
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"Он будет обязательно создан, и в него попадут граждане Грузии, Америки, Украины, других стран, которые участвовали в геноциде Южной Осетии, по крайней мере, в августе 2008 года", — сказал спикер.

При этом он подчеркнул, что это не ответное действие на решение Тбилиси, поскольку "список Санакоева" начал готовиться два года назад.

"Мы доведем его до логического завершения и примем. Мы тщательно к нему подойдем, он будет открыт, и в случае необходимости будет расширяться и дополняться", — отметил политик.

Гассиев пояснил, что список предполагает все возможные санкции, которые можно применить к людям, которые в него попадут, "в том числе будем стараться действовать по линии Интерпола".




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