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Тактико-специальные учения спецназа ЮВО

Марш "Искандеров": в Южном военном округе объявлена учебная тревога

© Sputnik . Виталий Тимкив
Кавказ
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На учениях ЮВО отрабатывается тактика отражения атак условного противника на незнакомой местности.

СУХУМ, 1 авг – Sputnik. Ракетчики Южного военного округа поднялись по учебной тревоге и совершают марш с комплексами "Искандер-М" на Северном Кавказе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

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© Фото : Пресс-служба ЮВО
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"По приказу командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковника Александра Дворникова подразделения ракетного соединения общевойсковой армии ЮВО, дислоцированной в Северной Осетии, подняты по тревоге в рамках мероприятий боевой подготовки общевойсковых объединений ЮВО", — говорится в сообщении.

Подразделения, "оснащенные оперативно-тактическими ракетными комплексами (ОТРК) "Искандер-М", приступили к совершению марша в район выполнения учебно-боевой задачи".
На учениях отрабатывется тактика отражения атак условного противника на незнакомой местности.

Как поясняется, особое внимание будет уделено совершенствованию слаженности подразделений и профессиональных навыков личного состава на марше.

Теги:
военные учения, Южный военный округ



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