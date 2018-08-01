Марш "Искандеров": в Южном военном округе объявлена учебная тревога

На учениях ЮВО отрабатывается тактика отражения атак условного противника на незнакомой местности.

СУХУМ, 1 авг – Sputnik. Ракетчики Южного военного округа поднялись по учебной тревоге и совершают марш с комплексами "Искандер-М" на Северном Кавказе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

© Фото : Пресс-служба ЮВО Мотострелки ЮВО проведут военные учения на Черноморском побережье

"По приказу командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковника Александра Дворникова подразделения ракетного соединения общевойсковой армии ЮВО, дислоцированной в Северной Осетии, подняты по тревоге в рамках мероприятий боевой подготовки общевойсковых объединений ЮВО", — говорится в сообщении.

Подразделения, "оснащенные оперативно-тактическими ракетными комплексами (ОТРК) "Искандер-М", приступили к совершению марша в район выполнения учебно-боевой задачи".

На учениях отрабатывется тактика отражения атак условного противника на незнакомой местности.

Как поясняется, особое внимание будет уделено совершенствованию слаженности подразделений и профессиональных навыков личного состава на марше.