Адвокаты экс-президента Армении Кочаряна обжаловали его арест

Второй президент Армении Роберт Кочарян арестован сроком на два месяца, по обвинению в свержении конституционного строя.

СУХУМ, 1 авг — Sputnik. Защита арестованного бывшего президента Армении Роберта Кочаряна обжаловала 1 августа его арест, сообщил Sputnik Армения в среду адвокат Кочаряна — Арам Орбелян.

© Sputnik . Сергей Гунеев В Армении арестовали экс-президента Кочаряна

О дате судебного заседания пока ничего неизвестно, так как процесс оформления документов займет от нескольких дней до недели. Предположительно заседание суда состоится на следующей неделе.

Ранее суд первой инстанции Еревана удовлетворил ходатайство Специальной следственной службы Армении об аресте бывшего президента Кочаряна на два месяца.

Парламентская фракция бывшей правящей Республиканской партии Армении инициировала сбор подписей для освобождения Кочаряна.

Как сообщает Sputnik Армения, в настоящее время собрана уже 41 подпись. В течение дня ходатайство будет представлено в Генпрокуратуру и суд.

По решению суда общей юрисдикции Еревана экс-президент Армении Роберт Кочарян арестован сроком на два месяца. Ему предъявлено обвинение в свержении Конституционного строя Армении. Адвокаты и руководитель офиса второго президента Армении Виктор Согомонян считают арест Кочаряна вендеттой.