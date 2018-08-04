Бибилов: Дамаск будет продвигать интересы Цхинвала в арабском мире

В июле Анатолий Бибилов посетил Сирию с официальным визитом и встретился с президентом САР Башаром Асадом. Они подписали договор о дружбе и сотрудничестве.

СУХУМ, 4 авг — Sputnik. Дамаск будет продвигать интересы Южной Осетии в арабских государствах, а Цхинвал — интересы Сирии в дружественных югоосетинской стороне странах, заявил в интервью РИА Новости президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

© Sputnik . Ада Багаева Бибилов и Асад подписали Договор о дружбе и сотрудничестве

Отвечая на вопрос о том, не изъявил ли Асад желания стать посредником в налаживании связей между Цхинвалом и Тегераном, Бибилов сказал: "Мы заявили (с Асадом — ред.), что будем продвигать интересы друг друга в третьих странах. Сирия — в арабских странах, Южная Осетия, по возможности, в тех странах, с которыми у нас дружеские связи".

"Иран это будет или какое-то арабское государство, или африканское, или латиноамериканское, или еще какое, мы будем это делать", — добавил он.

По его словам, Цхинвал ведет активную работу над налаживанием контактов с другими государствами.

"Такой активности внешнеполитической деятельности не было в течение прошедших десяти лет. И, конечно, мы будем дальше продолжать эту политику", — сказал Бибилов.

Сирия признала независимость Южной Осетии и Абхазии 29 мая 2018 года. США осудили решение сирийских властей и заявили, что Южная Осетия наряду с Абхазией остаются частью Грузии. После этого Тбилиси начала процедуру разрыва дипломатических отношений с Сирией.