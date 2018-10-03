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В НАТО выразили обеспокоенность военным усилением России в Черном море

© AFP 2018 / GEOFFROY VAN DER HASSELT
Кавказ
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Грузия в будущем станет членом альянса, это было подтверждено на саммите, который проходил в Брюсселе 11-12 июля.

СУХУМ, 3 окт — Sputnik. Страны НАТО выразили обеспокоенность усилением военного присутствия России в Черном море, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания комиссии НАТО-Грузия, которое прошло в Брюсселе в рамках переговоров глав оборонных ведомств альянса, передает РИА Новости.

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"Сегодня союзники также вновь заявили о своей полной поддержке суверенитета, безопасности и территориальной целостности Грузии. Мы призываем Россию прекратить признание Абхазии и Южной Осетии и вывести свои силы из этих регионов Грузии", — заявил он журналистам.

Столтенберг подчеркнул, что в НАТО озабочены военным усилением РФ в Черноморском регионе, который является одним из приоритетов для НАТО и для Грузии.

"Мы работаем в этой сфере теснее, чем когда-либо прежде: в рамках обучения грузинской береговой охраны, возросшего сотрудничества между военно-морскими силами Грузии и НАТО, путем сотрудничества между Объединенным центром морских операций Грузии и морским командованием НАТО", — сообщил он.

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Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда страна стала участницей программы "Партнерство ради мира". После "революции роз" 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным. В апреле 2008 года в Бухаресте на саммите НАТО было подтверждено, что Грузия в будущем может стать членом альянса при условии соответствия его стандартам. В ходе саммита НАТО в Уэльсе, который прошел 4-5 сентября 2014 года, был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе. В рамках пакета мер в Грузии регулярно проходят совместные военные учения.

Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Впоследствии Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу, а в мае 2018 года о признании независимости Абхазии и Южной Осетии объявила Сирия.



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    "Азербайджанские железные дороги" опубликовали видео столкновения автобуса с электровозом, в результате которого погибли два и ранены 42 человека.

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