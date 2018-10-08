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Тактические учения с подразделениями соединения специального назначения ЮВО

Военные ЮВО завершили крупнейшие за 30 лет учения

© Sputnik / Виталий Тимкив
Кавказ
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В ходе учений военнослужащие применили опыт, полученный в ходе военных операций в Сирии и операции 2008 года в Южной Осетии

СУХУМ, 8 окт — Sputnik. Российские военнослужащие завершили самые масштабные за последние 30 лет командно-штабные учения, которые проводились с группировками войск на прикаспийском и владикавказском направлениях, а также на территории Южной Осетии, Абхазии и Армении, сообщает Sputnik Южная Осетия

Впервые в рамках учений такого уровня был реализован принцип двусторонности — группировки войск проводили боевые операции друг против друга. Кроме того, они применили боевой опыт современных вооруженных конфликтов, в том числе войны в Сирии, Чечне и операции по принуждению Грузии к миру в августе 2008.

Начальник расчёта оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников отметил, что  впереди у объединений округа крупные тактические учения с соединениями.

"Считаю, что данная методика проведения мероприятий как на оперативном уровне, так и на командном — перспективна", — сказал он.

В ходе учений отрабатывалось обеспечение военной безопасности южных рубежей Российской Федерации. Учения проводились среди штабов и подразделений 58-й и 49-й общевойсковых армий, войск и сил Черноморского флота и 4-й армии ВВС и ПВО, а также соединений специального назначения и связи.

В учениях на восьми полигонах участвовали до семи тысяч военнослужащих, было задействовано более 2,5 тысячи единиц военной техники, включая авиацию и корабли.



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