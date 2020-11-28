Российские саперы рассказали, сколько может продлиться разминирование Карабаха

В числе опасных находок российских саперов - танковые и артиллерийские снаряды, ручные гранаты, выстрелы от гранатометов и кассетные боеприпасы.

СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. Около 15 лет может понадобиться для очистки территории непризнанной Нагорно–Карабахской республики от взрывоопасных предметов, которые остались после активной фазы конфликта, пишет РИА Новости со ссылкой на директора центра гуманитарного разминирования Карабаха Самвела Месропяна.

"Я в этой специальности работаю 20 лет, по моим подсчетам, где-то лет 15 еще понадобится, чтобы все найти, разминировать, очистить территорию Карабаха от взрывоопасных предметов. Это все мы будем находить не только в городах, мы пойдем дальше в села. Работы много",- сказал Месропян. © Видео Ruptly / Минобороны России Работы на годы вперед: российские саперы в Нагорном Карабахе

Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. А в ноябре главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. В Карабахе размещены российские миротворцы.

Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

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