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Пашинян назначен премьер-министром Армении

© Sputnik / Сергей Гунеев
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/caucasus/20210802/1032957488/Pashinyan-naznachen-premer-ministrom-Armenii.html

В понедельник 2 августа в Армении прошло первое заседание нового парламента страны.

СУХУМ, 2 авг – Sputnik. Президент Армении Армен Саркисян назначил премьер-министром страны исполняющего обязанности главы правительства Никола Пашиняна, сообщает РИА Новости.

© Sputnik Асатур Есаянц
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"Руководствуясь положениями конституции, назначить Никола Пашиняна премьер-министром Республики Армения", - говорится в указе президента, размещенном на его сайте.

Согласно конституции Армении, президент страны после начала срока полномочий новоизбранного Национального собрания немедленно назначает премьер-министром кандидата, представленного парламентским большинством. Затем в пятнадцатидневный срок формируется кабмин. После этого глава правительства должен в течение 20 дней представить в Национальное собрание программу кабинета министров.

Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия "Гражданский договор" и. о. премьера Никола Пашиняна, согласно окончательным данным ЦИК, победила с 53,91%.

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