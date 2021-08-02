Пашинян назначен премьер-министром Армении

В понедельник 2 августа в Армении прошло первое заседание нового парламента страны.

СУХУМ, 2 авг – Sputnik. Президент Армении Армен Саркисян назначил премьер-министром страны исполняющего обязанности главы правительства Никола Пашиняна, сообщает РИА Новости.

"Руководствуясь положениями конституции, назначить Никола Пашиняна премьер-министром Республики Армения", - говорится в указе президента, размещенном на его сайте.

Согласно конституции Армении, президент страны после начала срока полномочий новоизбранного Национального собрания немедленно назначает премьер-министром кандидата, представленного парламентским большинством. Затем в пятнадцатидневный срок формируется кабмин. После этого глава правительства должен в течение 20 дней представить в Национальное собрание программу кабинета министров.

Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия "Гражданский договор" и. о. премьера Никола Пашиняна, согласно окончательным данным ЦИК, победила с 53,91%.