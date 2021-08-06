Делегация Абхазии во главе с президентом Бжания прибыла в Северную Осетию

В пятницу 6 августа начинается официальный визит президента Республики Абхазия Аслана Бжания в Республику Южная Осетия, приуроченный к 13-йгодовщине событий августа 2008 года.

СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Делегация Абхазии во главе с президентом Асланом Бжания по пути в Цхинвал посетила Республику Северная Осетия-Алания, сообщает пресс-служба главы государства.

В аэропорту Владикавказа Аслана Бжания встретили председатель правительства Северной Осетии Таймураз Тускаев и представитель МИД России во Владикавказе Алан Хетагуров.

В состав абхазской делегации входят вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, глава МИД Даур Кове, министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния, начальник Управления госдачами Беслан Квициния, депутат Народного Собрания Рауль Лолуа.

В Северной Осетии Бжания и члены официальной делегации посетили "Город ангелов" - мемориальное кладбище в городе Беслан, где захоронены жертвы теракта, произошедшего в 2004 году в бесланской школе: дети, учителя и родители. Бжания возложил цветы к древу скорби, почтил память бойцов спецподразделений, погибших освобождая детей. Президент Абхазии также возложил венок у мемориала памяти жертв теракта в спортзале 1-й бесланской школы, в которой террористы удерживали в заложниках детей и взрослых.

Посещение "Города ангелов" и 1-й бесланской школы не может никого оставить равнодушным, сказал Аслан Бжания.

"Когда с памятников на тебя смотрят сотни ангелов, ты смотришь в их добрые глаза, в голову приходят множество мыслей. Мне кажется, что они говорят нам взрослым сделать все, для того чтобы подобное больше не повторилось, чтобы никогда не страдали и не погибали дети. Сколько бы времени ни прошло, забыть этот ужас, имевший место в Беслане в сентябре 2004 года, невозможно. Нет прощения такому варварству! Я преклоняюсь перед памятью тех, кто стал жертвой этого бесчеловечного теракта", - отметил Аслан Бжания.

Первый официальный визит президента Абхазии в Южную Осетию пройдет 6-9 августа.