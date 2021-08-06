Аслан Бжания прибыл в Южную Осетию

Делегация Абхазии прибыла с трехдневным официальным визитом в Южную Осетию для участия в памятных мероприятиях, приуроченных к 13-й годовщине событий августа 2008 года.

СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Делегация Абхазии во главе с президентом Асланом Бжания прибыла в Республику Южная Осетия, сообщает пресс-служба главы государства.

Первый визит Аслана Бжания в Южную Осетию в качестве абхазского лидера приурочен к очередной годовщине августовских событий 2008 года и продлится до 9 августа.

На югоосетинской границе абхазскую делегацию встретили руководитель Администрации президента Южной Осетии Игорь Козаев, глава Дзауского района Андрей Джиоев, а также глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев.

Президента Абхазии встретили по осетинской традиции с хлебом и солью. Член Совета старейшин Камболат Битиев поблагодарил Аслана Бжания за визит и поднял тост за дружбу.

В свою очередь президент Абхазии поблагодарил за теплый прием и отметил, что всегда рад быть на братской осетинской земле. Бжания заявил, что дружба между Абхазией и Южной Осетии будет крепнуть и развиваться. После чего официальная абхазская делегация направилась в столицу Южной Осетии - Цхинвал.

Ранее сегодня Бжания посетил мемориальный комплекс жертв теракта в Беслане.