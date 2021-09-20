В Южной Осетии проходят торжества по случаю Дня республики

Южная Осетия отмечает один из главных государственных праздников - День республики, которая была провозглашена 31 год назад.

СУХУМ, 20 сен - Sputnik. В Южной Осетии отмечают День республики в понедельник 20 сентября, сообщает Sputnik Южная Осетия.

По всей республике в честь праздника пройдут торжественные мероприятия. Для участия в них в столицу съехались делегации из России, Сирии, Абхазии, Донецкой и Луганской народных республик. Делегацию Абхазии возглавляет министр иностранных дел Даур Кове.

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День республики в Южной Осетии по традиции отмечают военным парадом войск Цхинвалского гарнизона. Также в этот день в здании Югоосетинского государственного драматического театра состоится торжественное собрание общественности, а во дворце спорта "Олимп" пройдет турнир по плаванию.

Вечером на Театральной площади пройдет концерт "Осетия – ты наш дом родной".

Завершится День республики праздничным фейерверком.

День республики приурочен к дате 20 сентября 1990 года, когда Совет народных депутатов принял решение повысить статус автономной области до Юго-Осетинской Советской Демократической Республики в составе СССР. Это решение стало одним из первых шагов на пути к независимости и международному признанию РЮО, которое состоялось в августе 2008 года.