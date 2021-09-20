Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов принял делегацию из Абхазии

Делегация Абхазии во главе с министром иностранных дел прибыла накануне в столицу Южной Осетии для участия в праздновании Дня Республики.

СУХУМ, 20 сен - Sputnik. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов принял делегацию Абхазии во главе с министром иностранных дел Дауром Кове, сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В понедельник 20 сентября в Цхинвале проходят торжественные мероприятия по случаю государственного праздника – 31-й годовщины со дня образования республики.

Приветствуя абхазскую делегацию, Бибилов отметил, что к победе югоосетинский народ шел еще с 1920-х годов, когда Южная Осетия практически была передана Грузии и началось физическое уничтожение осетин.

"Это большая трагедия для всего осетинского народа. Все это делалось для того, чтобы свести на нет осетин как нацию. Апогеем высокой ненависти со стороны грузинского руководства стал 2008 год", – сказал он.

Президент также отметил, что через 10 дней, 30 сентября, будет праздноваться День Победы абхазского народа в Отечественной войне.

"Когда я говорю, что мы являемся с Абхазией братьями-близнецами, это не просто слова, которые приятны друг другу, а слова, основанные на историческом периоде во взаимоотношениях с нашим общим соседом – Грузией", - отметил глава Южной Осетии.

Бибилов адресовал президенту Абхазии Аслану Бжания слова благодарности за внимание к Южной Осетии.

Глава МИД Абхазии Даур Кове, в свою очередь, отметил, что абхазский народ разделяет радость сегодняшнего дня с Южной Осетией.

"На самом деле, несмотря на все исторические события, которые пришлось пережить нашим народам, мы сделали свой исторический выбор. И сегодня наши республики идут вперед, наблюдается развитие. Мы уверены, что все эти сложности, которые пришлось пережить, останутся позади, и вперед мы идем уверенной поступью", – сказал он.

В завершение встречи стороны обменялись памятными подарками.