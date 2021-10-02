Спикер грузинского парламента рассказал о деталях задержания Саакашвили

СУХУМ, 2 окт - Sputnik. Спецоперация по задержанию бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили прошла на высоком уровне, никто не пострадал, заявил спикер грузинского парламента Каха Кучава. Об этом сообщает РИА Новости.

О том, что Саакашвили задержан в Грузии, сообщил накануне премьер Ираклий Гарибашвили. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии он объявлен в розыск, проходит по нескольким уголовным делам, и представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.

"Задержание Саакашвили прошло на таком высоком уровне, что ни один человек не пострадал... Я тоже думал, что его не было в Грузии, я бы не поверил", – заявил Кучава журналистам.

Он объяснил, что определенные структуры и ведомства знали о нахождении Саакашвили в Грузии, но не все политики были в курсе. По его мнению, это было "правильным шагом правоохранителей".

"Спикер парламента может быть в курсе всех событий, но это случай, когда премьер решает, что есть спецоперация, о которой политики не должны знать, чтобы не было лишнего ажиотажа. Правоохранители сделали такой выбор, и это было правильным шагом", – заявил спикер парламента.

В Грузии Саакашвили заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По одному делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по другому - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их рассматривают суды, приговоры не вынесены.