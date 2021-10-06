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Часть исторической крепости разрушилась в Дагестане

© Foto / Saidov H / ЛАГУНА
Кавказ
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/caucasus/20211006/1033362877/Chast-istoricheskoy-kreposti-razrushilas-v-Dagestane.html

Крепость в Гунибском районе Дагестана считается памятником истории и культуры, образцом русского военного искусства XIX века.

СУХУМ, 6 окт – Sputnik. Часть крепостной стены возле ворот имама Шамиля разрушилась в Гунибском районе Дагестана, когда рядом находилась группа туристов, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию района.

"Сегодня где-то в час дня рухнула часть Гунибской крепостной стены, возле ворот имама Шамиля. В этот момент рядом находилась группа туристов, никто не пострадал. Это произошло вследствие переувлажнения почвы после недельных дождей", – сказал собеседник агентства.

В регионе и сейчас идет дождь. Власти прогнозируют, что могут произойти оползни, предупреждают об опасности селевых потоков или камнепадов.

Крепость Гуниба входит в Единый госреестр объектов культурного наследия народов России и имеет большое познавательное значение как образец русского военного искусства XIX века. В настоящее время крепость сильно разрушена, утрачены башни крепостной стены, да и сама стена сохранилась не полностью.

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