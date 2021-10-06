Часть исторической крепости разрушилась в Дагестане

СУХУМ, 6 окт – Sputnik. Часть крепостной стены возле ворот имама Шамиля разрушилась в Гунибском районе Дагестана, когда рядом находилась группа туристов, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию района.

"Сегодня где-то в час дня рухнула часть Гунибской крепостной стены, возле ворот имама Шамиля. В этот момент рядом находилась группа туристов, никто не пострадал. Это произошло вследствие переувлажнения почвы после недельных дождей", – сказал собеседник агентства.

В регионе и сейчас идет дождь. Власти прогнозируют, что могут произойти оползни, предупреждают об опасности селевых потоков или камнепадов.

Крепость Гуниба входит в Единый госреестр объектов культурного наследия народов России и имеет большое познавательное значение как образец русского военного искусства XIX века. В настоящее время крепость сильно разрушена, утрачены башни крепостной стены, да и сама стена сохранилась не полностью.