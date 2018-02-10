Пункт назначения Петропавловск-Камчатский: что же общего у Абхазии с Камчаткой

Без заранее продуманного маршрута и без определенного транспорта предприниматель и блогер из Абхазии Денис Саманба постарается попасть в самые интересные и красивые места России.

Делиться своими впечатлениями он будет в специальной рубрике Sputnik "Заметки абхазского путешественника".

Аутентичный Восток

Камчатка встретила меня отличной погодой. Тепло — всего несколько градусов ниже нуля — и маловетренно. Уже потом я узнал, что это нетипичная погода для этого времени года. Обычно здесь —10˚С —15˚С. За несколько дней до моего приезда тут прошли сильные снегопады, а через неделю обещают новые. Так что после небывало заснеженной Москвы можно немного расслабиться и ходить налегке

Табличка в аэропорту Петропавловска-Камчатского встречает всех пассажиров прямо со стороны аэродрома перед входом в аэропорт.

© Фото: предоставлено автором Путешествие Дениса Саманба

В городе также встретил немало надписей иероглифами. Восточной кухни много, и, как я понял, она отличается от привычной нам японской и китайской, которую предлагают в Сочи или Москве. Здесь все гораздо более аутентичное.

Камчатка тесно сотрудничают с Китаем и Японией, как в экономической сфере, так и в культурной. Что и доказывает приветственная табличка в аэропорту, который является международным и осуществляет рейсы в Китай, Японию и Таиланд.

Добраться сюда можно только на самолете. Автомобильных и железных дорог, соединяющих Камчатский край с материком, нет. В советское время сюда ходили пассажирские корабли, но после распада Союза здесь остались только морские грузовые рейсы. То есть мы находимся на полуострове, но фактически это остров. Доставка товаров сюда — долгая и непростая история.

Бензин в среднем на 10-13 рублей дороже, чем в Абхазии, дизтопливо — на 15 рублей. Местные сетуют, что бензин дороже доставить сюда, чем рыбу отсюда. Хотя для рыбы нужны рефрижераторы и другое спецоборудование.

© Фото: предоставлено автором Путешествие Дениса Саманба

Также здесь две крупные сети бытовой и портативной техники. Заказать можно, что угодно. Вот только идти заказ будет целых 2 месяца и 1 неделю. Представьте, если будет брак. Или заказали одежду, обувь, а вам не подойдет размер. А если нужна срочная медицинская помощь? Но местные жители привыкли и гармонично живут в единении с потрясающе красивой природой, сопками, гейзерами и действующими вулканами.

"Рулевые" причуды

Вот где еще в мире можно увидеть такое?

© Фото: предоставлено автором Путешествие Дениса Саманба

А в Петропавловске-Камчатском можно. Дело в том, что подавляющее большинство местных жителей приобретают подержанные автомобили из Японии. С правым рулем практически все — седаны, внедорожники и даже фуры. Машины с привычным нам левым рулем увидеть можно не часто. Как правило, это новые Toyota Land Cruiser и Prado, реже — Lexus, а также общественный транспорт (выраженный только автобусами — троллейбусов и трамваев нет). Знак выше информирует всего лишь о схеме выезда с парковки аэропорта, хотя первая мысль: они что, так ездят везде?

Я ожидал увидеть много пикапов на пример Аляски и северных штатов США. Но нет — их здесь мало. Основные машины — старенькие внедорожники с полным приводом и с серьезным офф-роад тюнингом. Местные жители дизайну почти не уделяют внимание, как правило, не любят что-то броское и яркое. Им по душе эффективность. Машину поднять повыше (за счет боди-лифта, увеличенных амортизаторов и пружин), колеса поставить побольше (и желательно с шипами), не забыть про металлические передние и задние бампера. Последнее — жизненная необходимость.

© Фото: предоставлено автором Путешествие Дениса Саманба

Вряд ли здесь найдется тот автомобилист, кто ни разу не бил другого в заднюю часть. Дело в том, что город находится на горном массиве, весь состоит из подъемов и спусков, при этом очень часто здесь гололедица.

Посольства Абхазии нет



Вегетарианский магазин — в центре города. Продают еду и сувениры по типу этих замечательных варежек. Магазин такой тематики — это последнее, что я ожидал увидеть в суровом крае, где основной вид деятельности связан с добычей рыбы. Хотя нет, посольство Абхазии в Петропавловске-Камчастком удивило бы меня сильнее.

© Фото: предоставлено автором Путешествие Дениса Саманба

Магазинчики, кафе и гостиницы порадовали тем, что каждый пытается как-то выделиться, но не за счет прямой рекламы или дизайнерских изысков, а за счет вот такого "домашнего" отношения к клиентам.

Очень приятно — такой подход всегда приносит плоды. А вообще, в плане сувениров все на высоком уровне. Нам стоит поучиться. Все продумано и очень креативно. Скорее тут бы подошло новомодное слово мерч (сокращение от английского мерчандайз, то есть сувенирная продукция).

Взято лучшее от европейского подхода и обыграны местные символы, такие, как олени, медведи и всякая рыбная живность. Когда видишь такое разнообразие, хочется всенепременно набрать этого добра на подарки близким. Причем брать все подряд: от магнитиков и кружек, до одежды и обуви. Вот только со свободным местом и весом у меня проблемы, учитывая масштабы путешествия, каждый грамм на счету.

Похоже на Абхазию

Камчатка чем-то похожа на Абхазию. Такая же ограниченная местность, используют для жизни малую часть своей страны (несоизмеримо меньшую в процентном соотношении, чем у нас). Природа богата живностью и рыбой. Рыба — так вообще национальный продукт и источник дохода большой части населения. Очень многое связано с ее добычей и обработкой, созданием и обслуживанием оборудования.

© Фото: предоставлено автором Путешествие Дениса Саманба

Рыбаки берут в аренду у рыбных заводов участки водных территорий для последующей рыбалки. На тех же заводах рыбаки обрабатывают рыбу, платят заводу за услуги обработки и сами продают ее. Многие этим и живут, хоть вылов многих видов рыб запрещен законом.

На Камчатке живут коряки — наиболее многочисленный из коренных народов. Когда слышу истории про них, вспоминаю один из лучших фильмов прошлого года под названием "Ветреная река".

© Фото: предоставлено автором Путешествие Дениса Саманба

Раньше коряки имели сертификат на вылов редкой рыбы, в год разрешалось вылавливать внушительные 300-500 килограммов на семью. Часто они продавали свои квоты рыбным заводам и этим зарабатывали на существование. Недавно был принят закон, запрещающий сетной лов, а в океане иначе не поймаешь. Поэтому теперь они имеют возможность ловить рыбу только на реках, но не делают этого. Они понимают, что если начнут массово это делать, то рыбы быстро не станет, и в реках она изведется.

А вот браконьеры про это не думают. Местные люди понимают несовершенство таких законов, переживают, но поделать ничего не могут, надеются, что в будущем будет больше внимания уделяться защите прав малых народов.

Получается, как и в остальном мире — малые коренные народы страдают, а поделать ничего не могут, юридически они слабые. Но именно они пытаются изо всех сил беречь природу под натиском глобализации и технологического прогресса.

© Фото: предоставлено автором Путешествие Дениса Саманба

Дикая природа и морозный хардкор

Вся Камчатка — огромная территория дикой природы. На востоке благодаря Тихому океану властвует достаточно мягкий климат, в самом Петропавловске-Камчатском, а вот в каких-то 20 километрах от города, у небольшого городка Елизово (нетипичное ударение на первый слог), зимой температура стабильно на 7-9 градусов ниже, а вот летом, наоборот, выше.

Весны, как таковой, тут нет. Снег часто лежит 6 месяцев, а зима длится 8-9 месяцев. Местные жалуются, как и мы, на повышенную влажность, из-за этого здесь чувствуется —5˚С как —15˚С. Зато западному побережью повезло меньше, там и влажность, и суровое Охотское море под боком. Поэтому зима, кажется, круглый год. Как говорят, за лето там всего несколько раз можно снять шапку. Там бескрайняя тундра, и действительно сложно жить. Условия — хардкор. В центре Камчатки температуры до —50˚С градусов. Одно из красивейших мест — Мирковская долина. Что интересно, она окружена вулканами, а летом в силу особого географического расположения температура может достигать +40.

Но давайте все-таки про западную часть еще немного. Там есть дорога вдоль моря, которая ведет в тундру. Участок в 13 километров постоянно размывает приливами. В море впадают множество рек, и их нужно переезжать. Ехать туда стоит не менее, чем на трехосном УРАЛе или КамАЗе. Но и на них часто можно попасть в беду. Застрял в реке — нужно быстро ехать в соседнее поселение за подмогой. Не успел до прилива — волной может расплющить кабину или вообще вырвать с концами. Остается тяжеленная рама, которую море не может унести, ее и спасают. Ехать сложно — несколько раз ковырнул колесом, а там болото. Увяз.

© Фото: предоставлено автором Путешествие Дениса Саманба

А выше тундры — субарктика. Местные жители могут проходить по Камчатке прямо до Чукотки. Там до сих пор живут по старому укладу с соблюдением всех обычаев своих народов: живут в юртах, имеют пастбища оленей, из жил животных делают струны для своих музыкальных инструментов. У жителей крайнего севера нет иммунитета к алкоголю, они это сами признают. Часто этим пользовались приезжие с недобрыми намерениями. Может, поэтому к юртам сложно подойти, чужаков редко подпускают.

А вот местное население, состоящее преимущественно из русских, дружелюбные, отзывчивые. Но если сравнивать с нами, то более сдержанные, бурные эмоции им не свойственны. Любят свой край, хоть и видят недочеты.

Я понял очень быстро, что Камчатка — неосвоенная территория неописуемой красоты с громадным потенциалом. Природа постаралась на славу. Если грамотно инвестировать, то тут будут горнолыжные курорты и базы отдыха, которые смогут конкурировать с лучшими представителями активного отдыха во всем мире.