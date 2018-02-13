Хроники Камчатки: как Китай, Абхазия и Россия встретились на одной кухне

Делиться своими впечатлениями он будет в специальной рубрике Sputnik "Заметки абхазского путешественника".

Неожиданный друг

Бывает так, что ты ждешь чего-то необычного и хочешь это найти, а оно само находит тебя. Я спал всего несколько часов и после завтрака прилег отдохнуть перед насыщенным днем. Меня разбудил стук в дверь, и я услышал английскую речь. Оказалось, моей новой соседкой будет девушка из Китая.

Мы поздоровались. Сказали несколько дежурных фраз, начали говорить обо всем подряд, было жутко интересно и в то же время непривычно. Она знает английский плохо, я — чуть выше, чем ноль. Тем не менее поначалу мешало общаться не это. Простые мысли могли выразить и донести друг до друга своими знаниями, более сложные — с помощью переводчика. Но внутри было чувство, что я представляю всех русскоязычных, а она всех говорящих на китайском. Интересно, она чувствовала то же самое?

© Фото: Предоставлено: Денис Саманба Соседка из Китая

Знаете, как будто на меня возложена миссия, и я должен выставить Абхазию и Россию в выгодном свете и не сказать ничего лишнего. Забавно так вести себя с человеком, который был в разных частях России. Она показывала мне города, про которые я не слышал и даже не смогу сейчас их вспомнить. А она их помнит и рассказывает про их достопримечательности. Она была на Байкале, в Москве, Владивостоке, Кировске. Про Кировск стоит сказать отдельно. Именно там можно наблюдать северное сияние. Вы наверняка сразу представили это зрелище перед глазами, потому что его фото часто мелькает на различных сайтах и на обоях рабочих столов. Она снимала его, и эти кадры и видео были очень похожи на то, что я видел до этого. Но одно дело видеть снимки в сети, другое — увидеть их из рук человека, который это сам снимал.

Я восхитился кадрами и сказал, что моя мечта увидеть это вживую. "Так в чем проблема — увидь!" — улыбалась она. Меня волновал вопрос, не боится ли она путешествовать по огромной стране, не зная ее языка, к тому же она девушка, к тому же одна.

Она ответила, что если ей суждено попасть в аварию или встретить плохих людей, то это возможно и в Китае — зависимости от страны нет. Путешествовать предпочитает одна, потому что ее друзьям по душе спокойный отдых, шоппинг (она раза три сказала это слово, видимо, наболело), в общем, примерно то, с чего я начал свою первую историю об этом путешествии.

© Фото: Денис Саманба Соседка из Китая

Обменялись контактами — оказалось, что у нее нет Facebook, Whats App, Instagram. Все это запрещено в Китае, и обходить запрет можно только с помощью VPN, за что предусмотрена уголовная ответственность. Законы Китая мне всегда не давали покоя — я рассказал про популярные ролики в сети, снятые в Китае, где люди попадают в аварию, их видят прохожие, но проходят мимо. Она сказала, что дело в том, что если ты поможешь потерпевшему и привезешь его в больницу, при невозможности им самим оплачивать услуги врачей, это должен будешь делать ты. Многие пользуются этим и наглеют.

И вообще, отличие китайцев от русских в том, что в России люди гораздо охотнее готовы предложить свою помощь незнакомому человеку, в Китае больше равнодушия в этом плане. Ответ не очень меня обрадовал, зато к тому времени скованность спала, и мы говорили, что думаем.

Я рассказывал ей про войну между Абхазией и Грузией, про ситуацию на востоке Украины, она — про непростые исторические отношения между Китаем и Японией. Она не очень любит японцев, так как они слишком строгие и требовательные, как в жизни, так и в репрессиях, еще ей не нравится их еда, зато признает, что в вопросах медицины, образования, создания инфраструктуры и поддержания чистоты на улицах с них можно брать пример.

Затронули вопрос веры и религии и сошлись, что главное — это поступки. Я узнал, что в Китае пластиковые карты давно ушли в прошлое, и сейчас за все расплачиваются через телефон. Она узнала, что в Абхазии едят руками. Обоим было интересно как можно больше узнать о традициях наших народов, и многие вещи нас очень удивляли.

Она шутила, что я выгляжу на 16 (шутила же?) и рассказывала, что в Китае мужчины в 30 лет выглядят гораздо старше. Смеясь, я ответил, что никогда не понимал, как определить возраст восточных девушек — 16 им или 36. Но в ее случае оказался близок: дал 23, а ей 28. Умная, доброжелательная, любит горные лыжи, сноуборд, активный образ жизни и путешествия. Ее лицо изменилось, когда я рассказывал про свою большую семью. Я не учел, что в Китае разрешен один ребенок в семье, и там принято именно так, и редко бывает иначе. Раньше за второго ребенка нужно было заплатить большую сумму государству, а сейчас бывает, что и без этого разрешают оставить второго, так как многие семьи не хотят вообще заводить детей. Закончила тем, что она не хотела бы много братьев и сестер, достаточно было одного, и её глаза на секунду наполнились грустью…

Часы шли один за другим, а мы все говорили. Мир маленькой комнаты у Тихого океана был наполнен светом и гармонией.

Человеческий фактор

Я рассказал про несколько часов своей жизни, всего про одну встречу. А сколько их было. За эти дни я повстречал много людей, о которых хочется рассказать. Первые, кого я обязан упомянуть, — персонал хостела, где мы остановились. Это молодые инициативные парни и девушки, которые в рамках турфирмы организуют экскурсии и помогают с активным отдыхом туристам. Год назад они построили этот чудесный хостел, покоривший мое сердце. И дело не только в том, что он построен из дерева, а это всегда приятно. Они строили сами, привлекая мастеров по минимуму, делали все под свой вкус и вложили в это здание душу. А такое нельзя не заметить и не оценить по достоинству.

© Фото: Денис Саманба Персонал хостела

Каждый человек, узнав откуда я, рассказывал мне то, что им известно об Абхазии. Было приятно узнать, что кто-то отдыхал в Абхазии, кто-то жил некоторое время там, а большинство просто отзывались теплыми словами о нас. Негативного образа Абхазии в их глазах нет — это приятно.

Я старался рассказать, почему они должны обязательно к нам приехать, в чем заключается наше уникальное географическое положение и почему одинаково здорово приехать к нам, как в сентябре, так и в декабре (теплое море против зимней горной Абхазии и мандарины, апельсины, киви и хурма в виде бонуса). Открытые и простые, они помогали мне в мелочах, и я буду рад сделать все, чтобы и их отдых у нас прошел по высшему разряду.

В ответ они рассказывали мне забавные истории о Камчатке. Здесь более 300 вулканов, около 30 из них действующие. В некоторых вулканах находятся озера с соляной кислотой. Попадать туда человеку или животному не стоит, это опасно для жизни. И вот как-то раз приезжие исследователи решили изучить кислотное озеро. Подготовились, сделали специальную защищенную лодку, одели экипировку.

Только про весло не подумали, и кислота очень быстро разъела резину. Они остановились в середине озера без течения, а от весла осталось только веретено (часть от ручки до лопасти). К счастью, их вытащили.

О чем мечтают камчадалы

Желания многих камчадалов (жителей Камчатки) незамысловаты на первый взгляд, но они греют душу. Я не услышал ни одной истории про большой дом или дорогую машину. Зато как вам такое желание одной девушки: увидеть вживую лебедей? Казалось бы просто, но не совсем. Лебеди, на самом деле, прилетают на зимовку в Камчатский край. Наткнуться на них можно на всей территории Камчатки, останавливаются они на реках. Живут далеко от городов, но иногда недалеко от поселков. Когда реки начинают замерзать, то они находят участок, который не замерзает даже в сильные морозы, благодаря теплым водам. Такой участок называется полынья. Как только морозы спадают и река освобождается ото льда, лебеди перекочевывают выше по реке и подальше от поселков.

Надеюсь, желание этой девушки осуществится. Ее желание такое же нестандартное для нас, как и ее семья. Ее отцу 71 год, и он до сих пор занимается парапланеризмом. Это его главное дело в жизни, хобби, а может, и сама жизнь.

© Фото: Предоставлено: Денис Саманба Девочка Лиля

А эта девочка — ее дочь, и она героиня. Она совсем еще ребенок, на вид лет пять. Но она активно катается на горных лыжах. Да еще как катается. Уверенно, не падая, порой улыбаясь даже на крутом склоне. Мама называет ее "космическая", потому что она любит погружаться в свои миры. Я бы назвал ее мечтателем. Тут много таких людей, спокойных, живущих в гармонии с самим собой. Нет спешки, но нет и лени. Люди верны своим ценностям. Семья, слово, свой край. Он здесь суровый, сильно расслабляться нельзя. Но и напрягаться тоже не стоит — тогда не получится в полной мере насладиться тем великолепием, которое обрушивается на тебя со всех сторон.

Абхаз абхаза и на Камчатке найдет

Но самой удивительной стала другая встреча. Кто же мог поверить, что здесь, на краю Земли, я встречу земляков абхазов! Абхазов, которые говорят на абхазском, едят мамалыгу с копченым сыром, аджикой и асыдзбалом, и у них всегда есть абхазская чача и вино для гостей. Более того, представьте, как я был ошеломлен, когда они оказались мне родственниками: не кровными, не совсем близкими, но и точно не далекими. Но для меня главное не это — они оказались замечательными людьми!

Игоря Сулава 44 года назад судьба забросила на Камчатку. Он создал здесь семью и стал одним из своих. Веселый, сдержанный, пронесший любовь к Абхазии через года, Игорь отдал много лет работе в транспортной системе города и рассказал мне множество забавных ситуаций.

Порой, чтобы утром завести автобус, которой ночью был забит пургой, приходилось снимать детали и ставить новые, сухие, заблаговременно заготовленные. Порой на рейсовом автобусе приходилось ездить по насту, рискуя провалиться, но других вариантов не было, а порой автобус разворачивало на скользком спуске. Про войны со снегом у него много историй — иногда засыпало по крышу Жигули, а иногда целый Урал, и можно было ходить по снегу, под которым машины.

Он никогда не боялся работы, и жизнь ему ответила взаимностью: у него замечательная супруга, дети и внуки. Дети также считают Абхазию своим домой и не относятся к ней как к чему-то далекому. Это не случайно: по традиции раз в год они ездят в Абхазию всей семьей. Огромные расстояния и вечные проблемы с билетами не помеха. Зато это возможность не только провести время с близкими в Абхазии, но и привезти подарки друзьям в Петропавловск-Камчатский в виде фруктов и вина.

© Фото: Денис Саманба Игорь Сулава с женой Ирой и внучкой

С поездками в Абхазию связана и непростая история в 1992 году. Супруга с детьми находились дома в Пицунде, когда началась война. Полтора месяца они пытались выехать, и наконец это получилось.

Улетали с аэродрома моей деревни Бамбора. Потом посадка в Краснодаре в сорокаградусную жару и целый месяц попыток достать билеты до Камчатки. Каждый день они рассказывают мне что-то новое про Абхазию, и я стараюсь все запомнить.

Особенно приятно было то, как они встретили мою новую подругу из Китая, продемонстрировали гостеприимство большой дружной абхазской семьи, угостили нашей кухней. А узнав, что у нее день рождения, они не растерялись и сделали ей небольшой, но приятный подарок.

A post shared by Sputnik Абхазия (@sputnik_abkhazia) on Feb 13, 2018 at 9:14am PST

В душе я поражаюсь спокойствию этой семьи. Прожив у них несколько дней, я не услышал ни одного громкого или обидного слова. Настоящие отношения, построенные на простых, но самых важных житейских ценностях: преданности, уверенности друг в друге, взаимоуважении. Это очень вдохновляет.