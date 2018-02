Влюбленная в себя: как отметить Всемирный день сердечек

14 февраля жители многих стран отмечают День всех влюбленных, или же день тех, кого меткая стрела Амура поразила прямо в сердце. В Абхазии, как и в России, празднуют его не так давно. Но за это время появилась целая традиция для влюбленных.

Праздник, как по мне, очень добрый и милый. Но, как оказалось, в сознании многих это далеко не так. И среди моих друзей и знакомых часто слышу не самые лестные отзывы о Дне святого Валентина.

Одни убеждены, что 14 февраля, как и 1 апреля в день дурака, считаешь себя "дураком" – отмечай. Другие же – что это день, когда шоколатье, флористы, ювелиры и производители открыток набивают свои карманы. Чисто маркетинговый ход и ничего личного. Опять-таки ведутся "дураки".

Но какова бы ни была реальность, я не выступаю против этого праздника. Для меня День святого Валентина – такая добрая традиция рассказывать о своих чувствах, неважно с подарком или без.

Правда, такой традиции у меня никогда не было, просто не было повода отмечать.

Но четыре года назад повод появился. Нет, Амур не поразил своей ядовитой стрелой, как вы могли бы подумать. Просто я поняла, что не обязательно иметь вторую половину. Можно отмечать с собой или для себя. Кто не любит себя? Это же прекрасный повод ублажить свой эгоцентризм.

Можно ничего не дарить, а просто устроить себе просмотр кино. Несколько лет назад меня университетские друзья спросили: "Как ты отмечаешь день влюбленных?". Ответ мой был лаконичным: "Никак". После чего со стороны моих подруг посыпались рассказы о том, как они отмечают этот праздник. Каждое 14 февраля они проводят за соплежуйским фильмом, которое в любое другое время года они постыдились бы посмотреть.

После этого рассказа, меня осенило – почему бы и мне, как в "Дневнике Бриджет Джонс", в романтической обстановке – полном одиночестве и при приглушенном свете – не посмотреть плаксивое кино и навзрыд не спеть песню Селин Дион All By Myself.

На первый взгляд, идея бредовая. Но лишь на первый взгляд. Просто закачайте себе крутое кино (можно и неплаксивое), купите попкорн и шоколадку и устраивайтесь поудобнее на диване.

Благодаря такой традиции можно посмотреть кучу крутых фильмов, неважно о любви или нет. Так за четыре года я познакомилась с замечательными картинами. Да, хоть и соплежуйскими, и тем не менее. Когда бы еще посмотрела трогательные и полные безысходности "Осень в Нью-Йорке", "Сладкий ноябрь" и "До встречи с тобой" или же хеппиэндовый "Гордость и предубеждение", повторяющееся до бесконечности "Вечное сияние чистого разума" и многие другие.

Да, непросто, конечно, прореветь целый день перед экраном, но это замечательное чувство катарсиса в конце каждого киносеанса, когда тебе хочется верить во что-то высокое и прекрасное.

Конечно, можно до бесконечности насмехаться над фальшивостью, попсой и коммерциализацией праздника, но согласитесь, ведь приятно просто получить поздравление от близких людей. Пусть даже в WhatsАpp с текстом "перешли это сообщение 15 друзьям и через три дня ты встретишь свою любовь".

И, в конце концов, если ты уж очень радикально относишься к Всемирному дню сердечек и пока еще наслаждаешься восхитительной свободой, то можно просто отметить Международный день дарения книги.