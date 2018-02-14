Влюбленная в себя: как отметить Всемирный день сердечек

В Международный день всех влюбленных колумнист Sputnik Абхазия Сария Кварацхелия рассказывает, как можно отметить праздник, если даже сейчас вы наслаждаетесь восхитительной свободой.

14 февраля жители многих стран отмечают День всех влюбленных, или же день тех, кого меткая стрела Амура поразила прямо в сердце. В Абхазии, как и в России, празднуют его не так давно. Но за это время появилась целая традиция для влюбленных.

Праздник, как по мне, очень добрый и милый. Но, как оказалось, в сознании многих это далеко не так. И среди моих друзей и знакомых часто слышу не самые лестные отзывы о Дне святого Валентина.

Одни убеждены, что 14 февраля, как и 1 апреля в день дурака, считаешь себя "дураком" – отмечай. Другие же – что это день, когда шоколатье, флористы, ювелиры и производители открыток набивают свои карманы. Чисто маркетинговый ход и ничего личного. Опять-таки ведутся "дураки".

Но какова бы ни была реальность, я не выступаю против этого праздника. Для меня День святого Валентина – такая добрая традиция рассказывать о своих чувствах, неважно с подарком или без.

Правда, такой традиции у меня никогда не было, просто не было повода отмечать.

Но четыре года назад повод появился. Нет, Амур не поразил своей ядовитой стрелой, как вы могли бы подумать. Просто я поняла, что не обязательно иметь вторую половину. Можно отмечать с собой или для себя. Кто не любит себя? Это же прекрасный повод ублажить свой эгоцентризм.

Можно ничего не дарить, а просто устроить себе просмотр кино. Несколько лет назад меня университетские друзья спросили: "Как ты отмечаешь день влюбленных?". Ответ мой был лаконичным: "Никак". После чего со стороны моих подруг посыпались рассказы о том, как они отмечают этот праздник. Каждое 14 февраля они проводят за соплежуйским фильмом, которое в любое другое время года они постыдились бы посмотреть.

© Sputnik. Игорь Руссак Говорить или не говорить о любви?

После этого рассказа, меня осенило – почему бы и мне, как в "Дневнике Бриджет Джонс", в романтической обстановке – полном одиночестве и при приглушенном свете – не посмотреть плаксивое кино и навзрыд не спеть песню Селин Дион All By Myself.

На первый взгляд, идея бредовая. Но лишь на первый взгляд. Просто закачайте себе крутое кино (можно и неплаксивое), купите попкорн и шоколадку и устраивайтесь поудобнее на диване.

Благодаря такой традиции можно посмотреть кучу крутых фильмов, неважно о любви или нет. Так за четыре года я познакомилась с замечательными картинами. Да, хоть и соплежуйскими, и тем не менее. Когда бы еще посмотрела трогательные и полные безысходности "Осень в Нью-Йорке", "Сладкий ноябрь" и "До встречи с тобой" или же хеппиэндовый "Гордость и предубеждение", повторяющееся до бесконечности "Вечное сияние чистого разума" и многие другие.

Да, непросто, конечно, прореветь целый день перед экраном, но это замечательное чувство катарсиса в конце каждого киносеанса, когда тебе хочется верить во что-то высокое и прекрасное.

Конечно, можно до бесконечности насмехаться над фальшивостью, попсой и коммерциализацией праздника, но согласитесь, ведь приятно просто получить поздравление от близких людей. Пусть даже в WhatsАpp с текстом "перешли это сообщение 15 друзьям и через три дня ты встретишь свою любовь".

И, в конце концов, если ты уж очень радикально относишься к Всемирному дню сердечек и пока еще наслаждаешься восхитительной свободой, то можно просто отметить Международный день дарения книги.