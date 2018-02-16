Колумнист о правильных углеводах и запахе весны

По всплеску интереса к тонкостям правильного питания и занятиям спортом, приходящемуся аккурат на середину февраля, можно сверять часы, а точнее — безошибочно определить наступающий теплый период года. Чаще всего свой зож-путь люди начинают с диет и исключения из меню хлеба, выпечки, сладостей — главных подозреваемых в нанесении ущерба фигуре. Все эти продукты являются источниками углеводов, тогда как безуглеводные диеты славятся эффективностью и быстрыми результатами. Но, значительно сократив рацион за их счет, многие испытывают слабость и упадок сил. В таком состоянии о плодотворной работе, светлой голове и тренировках можно забыть, потому что для активной жизни нужна энергия. Главным ее источником для всех живых существ на планете являются те самые урезанные углеводы. Получается, у сладкоежек нет никаких шансов худеть и чувствовать при этом себя хорошо. Но есть небольшой секрет.

Любые углеводы, поступающие с пищей в желудочно-кишечный тракт, разлагаются до глюкозы. Попав в кровь, она разносится ко всем органам, но самостоятельно попасть внутрь клеток не может. Ключиком, открывающим для глюкозы двери в клетку, является гормон поджелудочной железы — инсулин.

Сладости быстро разлагаются до глюкозы в пищеварительной системе, так же быстро повышая уровень "сахара крови". Это поведение характерно для быстрых углеводов — глюкозы, фруктозы, сахарозы, лактозы, содержащихся в хлебе, сладостях, фруктах, сдобной выпечке. При их употреблении в пищу, происходит массированная выработка инсулина, призванного быстрее поместить сахар в клетки и восстановить спокойствие. Поэтому, выпив сладкий чай или съев конфету, будьте готовы испытывать подъем жизненных сил лишь небольшое количество времени, потому как очень скоро инсулин сделает свое дело, и вы проголодаетесь вновь. Ну и уплетете еще чего-нибудь, в сумме за день, перебрав килокалорий.

© Sputnik. Ruslan Krivobok Почему я занимаюсь спортом и не худею

В противоположность своим сладким собратьям, медленные углеводы — крахмал, гликоген, целлюлозу, хитин, расщепить до глюкозы достаточно сложно. На это уходит большее количество времени и ферментов, за счет чего поступление в кровь из кишечника происходит медленнее. Если вы съедите порцию каши или макаронных изделий из твердых сортов пшеницы, то уровень сахара крови поднимется плавно, утилизация глюкозы в клетки будет происходить длительно, и вы долго будете ощущать прилив сил и испытывать чувство сытости.

© Sputnik / Томас Тхайцук Йога в Абхазии: мастер-класс на сухумской набережной

Поэтому, не так страшны углеводы, как принято думать. Точнее, не страшны медленные углеводы, в ограниченных количествах. Их избыток запасается в печени и мышцах в виде вещества, называемого гликогеном. Это своеобразное мобильное депо, которое призвано быстренько восполнить недостаток углеводов при прекращении их поступления в организм. В случае, если клетки поглотили достаточное количество глюкозы, гликогеновые хранилища забиты, а мы все продолжаем есть, то их избыток преобразуется в жир.

"Всякое дело мера красит". Норма поступления углеводов на килограмм массы тела для худеющего человека составляет 3-4 грамма. Такое количество не нагрузит поджелудочную железу, не отложится про запас в жирок, и самое главное, будет поддерживать нормальный обмен веществ и энергии. Ешьте правильные углеводы на здоровье и худейте.