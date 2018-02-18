"Согреться" книгой: что открыть зимним вечером

Есть книги сложные, ведущие читателя вслед за героем в запутанные лабиринты сознания. Или "глубокие", заставляющие переосмыслить некоторые вещи и по-новому взглянуть на окружающий мир. А есть такие, которые словно наполняют изнутри нежным солнечным светом и щекочущей грустью, оживляя смутные воспоминания из детства и юности. Чтобы скрасить и "согреть" скучный зимний вечер, понадобится пара-тройка таких книг:

Цикл рассказов о Чике Фазиля Искандера. Добрая книга, наполненная событиями маленького городка Мухуса (игра слов — Сухум), хлопотами и историями его жителей, мыслями и приключениями главного персонажа — мальчишки Чика. Написана книга настолько достоверно и доверительно, что, читая ее в детстве, я всегда отождествляла себя с Чиком. Кстати, рассказ "Чик идет на оплакивание" — это в точности до деталей приключившаяся со мной история.

С возрастом я поняла, что у этих рассказов есть еще как минимум два прочтения — история эпохи и история человеческих отношений. И эта подоплека, которая до поры до времени была скрыта от детского восприятия, неимоверно "углубляет" и "взрослит" книгу. И за это я люблю Чика еще сильнее.

Наринэ Абгарян "С неба упали три яблока" — это книга о жителях одной маленькой армянской деревушки, затерявшейся в призрачном пространстве гор. На долю героев выпадает немало горестных испытаний, и они принимают их с достоинством, сохраняя доброту, человечность, цельность натуры, верность своим традициям и привычному укладу жизни.

Книга невероятно атмосферная, перечитывая ее, я снова и снова ощущаю вкус деревенских кукурузных лепешек, аромат горячей гаты с начинкой из жареного фундука и слышу "уютное" потрескивание дровяной печки.

Рэй Бредбери "Вино из одуванчиков". Больше чем фантастика. Если каждый прожитый летний день залить в бутылку, закрыть и надписать, то получится вино из одуванчиков. И потом, зимой, спустившись в подвал, можно достать бутылку, заглянуть внутрь и пережить эти мгновения детства снова: в этот день я упала с велосипеда и разбила коленку, в этот — съела три стаканчика шоколадного мороженого или вот еще один день, когда я, наконец, преодолев страх воды, спрыгнула с волнореза.

У Бредбери получился свой калейдоскоп из детских историй, которые можно не только прочитать, но посмотреть и прочувствовать. Книга напоминает нам, взрослым, о том, как важно ценить жизнь в каждом ее мгновении.

"Бегущий за ветром" Халед Хоссейни. Книга рассказывает об Афганистане, о мире далекого Востока и его нравах. В романе есть место предательству, которое полностью меняет ход жизни и сознание: под гнетом несчастья и угрызений совести человек может повзрослеть и выковать себя заново. После прочтения остается тяжелое впечатление, однако оно не гадкое и горькое, в нем есть доля светлой надежды, доброты и веры. Поэтому я решила включить "Бегущего за ветром" в свой "согревающий" список.

Чарльз Диккенс "Жизнь Дэвида Копперфильда, рассказанная им самим". Вообще, сложно не попасть под обаяние диккенсовской классики. Я, наверное, не смогу сразу назвать еще одного писателя, который бы так легко и тонко балансировал между серьезностью и иронией, радужным забвением и вселенской мудростью.

Сотни страниц книги, на которых сочетается трагическое с комическим, заставляют грустить и улыбаться, переживать и восхищаться, и время от времени отрываться от книги и просто думать, и еще мечтать, а вдруг и я когда-нибудь смогу так написать о своей жизни?

Приятного Вам чтения!