Конференция в Мюнхене: бенефис Лаврова и украинский калейдоскоп

В 2007 году на аналогичном мероприятии в том же Мюнхене Россию представлял президент РФ Владимир Путин, предупредивший Запад, что стремление играть не по правилам ни к чему хорошему не приведет. Будет просто разрушен существующий миропорядок, в котором, кстати, Запад доминировал.

Тогда речь вызвала фурор и шквал негативных оценок. Не то чтобы кто-то оспаривал справедливость приводившихся президентом России фактов — возмущались лидеры Запада в основном тем, что кто-то вообще посмел поставить под сомнение их право на руководящую и направляющую роль в современном мире. России фактически предложили смириться с несправедливым и нарушающим международное право, но устоявшимся (как казалось российским "друзьям и партнерам") миропорядком.

Российская доминанта

В 2018 году Россия была представлена в Мюнхене министром иностранных дел. Лавров не выступал с эпохальными речами. Он вел рутинные переговоры, а его выступление на пленарной панели было обычным доведением позиции государства до всех, кто хочет вовремя встроиться в новую мировую архитектуру. Лавров откровенно доминировал на конференции, не прилагая для этого видимых усилий.

На конференцию прибыла большая делегация США — главного глобального соперника России. Там был и заместитель госсекретаря, и помощник президента по национальной безопасности, и шеф Пентагона, и сенаторы. Не было лишь главных персон. Трамп и Тиллерсон не прибыли на конференцию, отдавая себе отчет в том, что США, вопреки обыкновению, не смогут выступить в Мюнхене вождем объединенного Запада. А выступать одним из многих Вашингтон не привык.

© Sputnik. Екатерина Чеснокова Вашингтон опроверг слухи о намерении поставлять Украине летальное оружие

На конференции обсуждались все ключевые проблемы современного мира. Сирийский кризис, корейский кризис, украинский кризис, турецко-курдская и ирано-израильская проблемы. США во все эти кризисы ангажированы. При этом единственные два человека, которые уполномочены формулировать внешнеполитическую позицию США, на конференции отсутствовали. То есть старая позиция Вашингтона уже не играет, а новую сформулировать пока не получается.

Неудивительно, что в этих условиях конференция превратилась в бенефис Сергея Лаврова. Именно к нему обращались делегации конфликтующих государств в поисках поддержки и с просьбами о посредничестве. При этом надо учитывать, что Вашингтон не просто так оставил поле за Россией. США изначально понимали, что не смогут продавить нужную им позицию ЕС, и сочли за лучшее поиграть с уровнем представительства, чем публично расписываться в своей беспомощности.

И это было правильное решение. Тут надо отдать должное опыту американской дипломатии. Они уступили Лаврову важную площадку, но сохранили за собой возможности для продолжения игры.

Тем не менее, уже тот факт, что США, привыкшие диктовать, были принуждены к дипломатическому маневру, свидетельствует о том, что поздневашингтонское мироустройство больше не работает. Мюнхенская конференция — площадка, организованная Западом. Отступление с нее США выглядит примерно так же, как если бы Россия предоставила США возможность доминировать на саммите ШОС.

Украинский калейдоскоп: Порошенко, Тимошенко, Кличко

Еще более отчетливо провал стратегии Вашингтона подчеркнули метания делегации Украины. Киев в последние годы гордился благоприобретенным статусом даже не протектората США, а государства, находящегося под прямым управлением Вашингтона. Но уже в 2016 году схема стала давать сбои. В 2017 окончательно прекратилось финансирование. А Давосский саммит в 2018 году показал, что Киев движется в сторону международной изоляции.

Провал патронируемого США режима — это провал США. А провал налицо. Хотя бы потому, что в Мюнхен, кроме Порошенко, прибыли Тимошенко — его главный оппонент, Кличко, ищущий возможность удержаться в намечающейся новой конфигурации украинской власти, а где-то в местном аэропорту был обнаружен недавно выдворенный из Украины Саакашвили.

В общем, если украинский президент прибыл в Мюнхен спасать ситуацию после давосского провала, то остальные прилетели договариваться о том, как будет выглядеть власть в Украине после Порошенко.

Интересно, что накануне конференции Порошенко звонил Путину и о чем-то его просил. Судя по всему, не упросил, поскольку 16 февраля не состоялась анонсированная МИД Украины встреча в нормандском формате. Формально она была сорвана немцами и французами, но, думаю, если бы Париж и Берлин не были уверены в жесткой и бескомпромиссной позиции Москвы, если бы Кремль послал сигнал, что он готов подыграть Порошенко, встреча бы состоялась.

О том, кого Порошенко считает виновным в срыве встречи, говорит и тот факт, что 17 и 18 февраля, когда конференция еще продолжалась, в Киеве штурмовали здание Россотрудничества. Петр Алексеевич явно решил показать Москве, какие опасные люди придут к власти после него. О редком раздражении Порошенко свидетельствует и его бессмысленная русофобская речь на конференции, которую практически никто не пришел слушать.

В свою очередь, Тимошенко вместе со своим "теневым министром иностранных дел" Немырей была замечена любезничающей с российским послом. Пресс-служба ее партии, конечно, заявила, что это провокация и Юлия Владимировна просто не знала, с кем говорит. Но оправдание звучит неубедительно. Мало того, что сама Тимошенко крайне осторожна и вряд ли бы стала просто так улыбаться русскоязычному человеку с русской фамилией на бейджике, так еще и Немыря всех ведущих европейских дипломатов знает в лицо. Да и в принципе, когда человек подходит для общения на международной конференции, он представляется. Если бы даже российский посол решил вдруг посекретничать, то тот же Немыря спросил бы (обязан был спросить): "С кем мы имеем честь беседовать?"

Так что радостная встреча была отнюдь не случайна. Как не случайным был и звонок Порошенко Путину. Кто бы ни захватил (или удержал) власть в Украине, он будет нуждаться в российской поддержке. США и Европа слишком явственно умывают руки, а за счет внутреннего ресурса Украина выжить не может.

Украинские политики, как всегда, хотят очень много получить, но ничего не дать взамен. Судя по тому, как они бесятся и пытаются напугать Москву своими нацистами, рвущимися к власти, Россия пока оставила их поползновения без внимания. И как теперь жить?

Нацисты у власти в Киеве — это, конечно, очень плохо. Но и при Порошенко они все равно диктуют власти свою повестку, и при Тимошенко будут диктовать. Так что лучше ужасный конец, чем ужас без конца.

Европа, Сирия, Израиль

Между тем полный, окончательный и бесповоротный провал американской политики в Украине был зафиксирован в Мюнхене, когда Германия и Австрия не просто в очередной раз высказались в пользу "Северного потока — 2", но дали ясно понять, что все потуги включить его в сферу действия третьего энергопакета ЕС будут проигнорированы. Потому что это хороший бизнес для Германии и Австрии.

Европа еще попыталась вновь (устами министра иностранных дел Германии) сообщить, что готова снять санкции, как только будет решен вопрос с миротворческой операцией в Донбассе. Но Россия традиционно проигнорировала данный намек, понимая, что, во-первых, с большой долей вероятности в ближайшем будущем станет актуальной миротворческая операция не в Донбассе, а в Киеве. Во-вторых, ЕС сам заинтересован завершить санкционную эпопею, вот пусть сам и выкручивается. Помогать, а тем более идти на уступки совершенно незачем.

Кроме того, в ходе данной конференции была в очередной раз подтверждена приоритетная роль России в определении формата урегулирования сирийского кризиса. Москва также смогла перехватить у Вашингтона управление курдским урегулированием. В отличие от США, у России получается выступать "честным маклером" в модерации курдо-турецкого конфликта и понуждении сторон к поиску компромиссного решения.

Более того, уже даже Израиль, слишком заигравшийся в американскую игру на Ближнем Востоке и только сейчас осознавший грозящую ему опасность (самую серьезную за время его существования), пытается получить от России гарантии своей безопасности.

Впрочем, пока что Израиль желает решить свою проблему, ничего не давая взамен. Раньше, может быть, получилось бы, но за последние лет десять Россия очень хорошо научилась торговаться. Тем более что спешить ей некуда.