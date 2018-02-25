Между собакой и волком

Сколько себя помню, в нашем доме всегда жили собаки. Не на цепи, для охраны дома − вместе с нами, для охраны души. Странные собаки, очеловеченные до предела. Они всегда были рядом, на расстоянии вытянутой руки: протяни руку и трепли по лохматой башке, сколько душе угодно.

Сначала я была девочкой с веселой собачкой на поводке. Собачка неизвестной породы по имени Хрюша. Мы с братом притащили ее щенком с помойки. Хрюша прожила долгую счастливую собачью жизнь, неизменно участвуя во всех наших пикниках, выездах на дачу и прочих семейных празднествах. Потом я превратилась в девушку, которая всюду, даже на свидания, ходила с огромной медведеобразной ньюфаундлендицей Алисой. Про нее, про Алису, наш знакомый-кришнаит говорил: "Эта собака – очередная реинкарнация брахмана", а он кое-чего в этом понимал.

Сейчас я – тетенька с чау-чау. Именно так меня называют ребятишки из школы по соседству. И что-то мне подсказывает, что если небесам будет угодно, я лет этак через…дцать стану бабушкой с каким-нибудь мопсом или тойчиком в нелепом вязаном костюмчике. Учитывая вышесказанное и тот факт, что сама я родилась в Год собаки, вариантов, кому писать собачью колонку, как вы понимаете, в редакции просто не существовало.

© Sputnik / Томас Тхайцук Рады каждой собаке: как живет "Багира"

Каждое мое утро начинается одинаково. Я варю Санчесу, так зовут моего чау-чау, кашу. В готовую кашу кладу мелко нарезанное куриное мясо или печень, кидаю жменю шариков рыбьего жира, витамины для собак и в финале процесса разбиваю яйцо. Все это надо затем мешать рукой, чтобы быть уверенным, что каша остыла и Санчес не обожжется.

Каша становится ярко-желтая и вкусно пахнет рыбьим жиром. Санчес стоит рядом и сопит. Я ставлю кашу перед ним на подставочку и ухожу к себе. Все время, пока он ей занимается, я прислушиваюсь. Очень важно не упустить момент.

Я чувствую его мистически.

"Брыльки!" — кричу я из кабинета и несусь, сломя голову.

Санчес уже вышел из кухни и стоит посреди зала, медленно наклоняя голову вправо.

"Брыльки!" — шиплю я, хватая старую махровую простынь, выполняющую роль слюнявчика.

Санчес смотрит мне в глаза и медленно поворачивает башку влево.

Я, растопыривая простынь угодливым движением турецкого банщика, встречающего богатого клиента, одновременно делаю зверское лицо. "Бры!"… И в этот момент Санчес говорит: "Хек!", и в меня летят ошметки геркулеса, пропитанного рыбьим жиром. Аналогичные ошметки оседают на близлежащих предметах. В эту же секунду я падаю коршуном, набрасываю на лопасти вращающихся брылей простынь и крепко тру. "Брыльки, брыльки же", — стону я. Обидно быть лузером.

После чего Его цуаньшество удовлетворенно произносит в уме: "Санчес – Вера: 1:0" и, поелозив мордой по обивке дивана, важно удаляется в опочивальню. Иногда я, впрочем, успеваю…

Жить с собакой радостно, смешно и утешительно. Все просто: ты служишь ей – она служит тебе. Учишь ее уму-разуму, вкладываешь свое человеческое, и то, что получаешь на выходе – суть твое отражение. Каждая собака – зеркало ее человека. Поэтому иногда бывает так страшно смотреть в глаза собаки. А иногда – волшебно. Но всегда почему-то немного совестно. Словно мы немного не дотягиваем до них. Странно, да?

Древние римляне выделяли странное время в сутках – час между собакой и волком. Это — сумерки, время между светом и тьмой, когда пастуху трудно различить волка, крадущегося, чтобы убить овцу, и собаку, охраняющую отару.

© Фото: предоставлено Еленой Зарандия Приют жизни: как сухумчанка помогает бездомным животным

Мы, современные люди, часто живем в состоянии "сумеречной души": не знаем, что нам полезно, а что – нет, мучаемся и страдаем, не в силах найти выхода, не умеем отличить друга от врага. Собака, по большому счету, дана нам не для того, чтобы охранять наш дом, а для того, чтобы как можно чаще напоминать о вещах, о которых мы склонны забывать в суете будней. Очень глубоких вещах.

Пусть же в Год собаки мы никогда не впадем в сумерки души, будем спокойны, открыты и отважны, и если придут времена "между собакой и волком", всегда будем выбирать собаку. Выбирать истинных друзей и дорожить ими. И идти к свету. Всегда идти к свету, как бы не искушала тьма.

И еще. Пожалуйста, прошу вас: не дарите живых собак на новый год, повинуясь всеобщей эйфории символической "мимиммишности". Жизнь беспощадна, и часто эти символы заканчивают жизнь на помойке. Но вот в чем закавыка: все равно тянутся к людям, ибо не знают и не помнят зла.