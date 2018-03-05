Москва или Сухум: где жить хорошо

О том, где душе спокойнее и уютнее, о местах, куда хочется возвращаться рассуждает колумнист Sputnik Абхазия Эсма Голандзия.

Вот и пролетел год с тех пор, как я вернулась в родной Сухум, прожив в Москве ни много ни мало одиннадцать лет. Целый отрезок жизни я разделила с Москвой, которая не то чтобы сразу распахнула передо мной свои объятия, а так, немного поколебавшись, осторожно пустила меня под свое "столичное" крылышко.

Жизнь в этих двух городах настолько разная, насколько не похожи между собой сумрачное северное небо и яркое южное солнце, облетающий тополь и вечнозеленый олеандр, электрические огни высоток и мерцание звезд.

© Sputnik Томас Тхайцук 12 признаков того, что ты живешь в Сухуме

Москва — город-космополит, который постоянно держит в тонусе и увлекает калейдоскопом красок, интересных лиц и впечатлений, гипнотизирует своими необычайными возможностями и свободой духа.

Сухум "погружает" в маленький уютный социум с его неспешным ритмом и долгими беседами, приправленными морским воздухом, ароматом кофе и свежей выпечки.

Как же здесь легко дышится! Утром распахивается балконная дверь — в комнату потоком врываются солнечные брызги, заглядывают вершины гор и нависающее над ними ярко-бирюзовое небо — и ты заряжаешься неистощимой бодростью. В Москве же, чем бы ты ни был занят в течение дня, вечером тебя, так или иначе, настигнет свинцовая усталость.

Москву можно условно поделить на два города (нет, я не про МКАД и ЗАМКАДЬЕ). "Подземная" Москва и ее жители — тысячи спешащих на учебу и работу людей — и "Наземная" со стоящими в пробках автомобилистами. Простаивание в пробке — это плата за условное личное пространство. Три квадратных метра в салоне авто стоят нервов и времени, зато компенсируются главным московским дефицитом — правом на одиночество.

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Хотя в Сухуме тоже непросто найти уединение. Здесь сложно отгородиться от людей и что-либо скрыть — радости и горести обсуждаются всем городом и страной. Наверное, больше ни в одной стране мира сарафанное радио не работает настолько оперативно, четко и слаженно, как у нас. Правда, у этого «всехивсезнательства» есть положительные моменты — проще решить любого рода вопрос, будь то поиск автомеханика или устройство ребенка в детский сад.

Вернувшись в Сухум, я долгое время не обращала внимания на проходящих мимо людей — сказывалась многолетняя московская привычка. Потом знакомые стали обижаться — чего, мол, не здороваешься. Пришлось заново учиться смотреть по сторонам. Вообще, глаз у наших людей наметан — за два квартала увидят человека, мелькнувшего в окне третьего этажа, а еще приметят детали — какого цвета была на нем обувь или строчка на пальто.

Но, несмотря ни на что, хорошо жить среди своих! Порой изумляют масштабы моральной и материальной поддержки, взаимовыручки родных и друзей. Даже сейчас, пока я печатаю эти строчки, зашла соседка, чтобы угостить свежеиспеченными пирожками, дважды позвонила мама — настойчиво приглашает на вечернюю мамалыгу. А потом, после мамалыги, на огонек обязательно забежит пара-тройка родственников, и «потекут» долгие шумные разговоры. Вот этого не хватает Москве. Общения.

© Фото: Тенгиз Тарба Шаг в пропасть: экстремальный отдых в Абхазии

Конечно, досуг в Абхазии очень скудный. Порой так и тянет в "Пушкинский" — наверняка привезли очередную "громкую" выставку: Рафаэля или Пикассо, а, может, это снова образы Мадонны эпохи Возрождения, и москвичи, несомненно, уже начали обсуждать длину очереди на вход. С аудиогидом в наушниках неспешно обойти залы и впитывать, впитывать, впитывать. А потом сходить на кинопремьеру или купить билеты на концерт любимого исполнителя. А уж для того, чтобы провести время с семьей и организовать детям развлекательно-познавательный досуг у Москвы есть все и даже больше: планетарий и контактный зоопарк, скалодромы и батутные центры, великое множество детских театральных постановок и мюзиклов — перечислять можно до бесконечности.

Зато в Сухуме выходишь на набережную, прислушиваешься к родному мелодичному шуму прибоя, любуешься оттенком морской волны, и досада на такие бытовые мелочи, как отключения света и воды — тает вместе с морской пеной.

Я хочу жить в Сухуме — здесь моему сердцу все дорого и любимо. А к Москве наведываться в гости, как к старой доброй приятельнице, чтобы окунуться в пестроту улиц и проспектов, почувствовать пульс большого города — шумного, красочного, суетливого, своенравного, зарядиться яркими впечатлениями, а потом невероятно соскучиться по дому.