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Женская дребедень, или подмена праздника 8 марта

© Sputnik Сария Кварацхелия
Колумнисты
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Сария Кварацхелия
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Колумнист Sputnik Абхазия Сария Кварацхелия в международный женский день в знак протеста специально выходит на работу. Почему она выступает против 8 марта, читайте в материале.

Каждый год 8 марта мужчины совершают набеги на цветочные магазины, магазины косметики и различные бутики, чтобы купить подарок для своих женщин. Я хоть и представительница прекрасного пола, но все же выступаю против гендерных дат – 23 февраля и 8 марта. В целом они сводятся лишь к взаимному респекту между женщинами и мужчинами.  Так, что же мешает радовать друг друга все 365 дней? Зачем делить на женское и мужское?

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Понимаете, каждый год 8 марта мужчины крепко сжимают в руках подарок: тюльпаны, наборы конфет, парфюм для своих женщин. Это у них традиция такая. Далеко не самая веселая, для них, мужчин. А вот для женщин же наоборот. Они заранее начинают намекать своим защитникам, чего хотели бы, чтобы им подарили. И в принципе, получают то, что в любой другой день, быть может, и не получили бы и вполне радуются этому. Если он, не приведи Господь, не поймет намек или не захочет понять, и не купит подарок, то наступает апокалипсис.

Многие представительницы прекрасного пола даже не подозревают о том, что их любимый праздник имеет целую предысторию. Пламенные революционерки и суфражистки Клара Цеткин и Роза Люксембург в 1910 году в Копенгагене выдвинули идею празднования Международного женского дня, когда прекрасный пол во всем мире боролся бы за свои права. Другими словами, эта дата была выбрана для устройства зажигательных митингов или гневных шествии в защиту прав и свобод женщин. 

Сегодня же празднование 8 марта утеряло цель утверждения равенства полов. Кто-нибудь хотя бы на пару секунд вспомнил об ущемленных правах женщин, с которым мы сталкиваемся часто? Нет. Вместо этого мы принимаем авансы, порой не искренние, со стороны мужчин. Дело не в том, что я радикальная феминистка. Как по мне, феминисткам этот праздник не нужен. Мы можем обсуждать свои гендерные принципы и мировоззрения  все 365 дней.

Значение праздника 8 марта еще много десятилетий назад подменили слащавыми песнями про любимых-неповторимых и дурацкими традициями дарить и принимать подарки. Женщины  сами виноваты в том, что приучили мужчин дарить.    И все это очень печально.

В знак протеста и личного недовольства, в международную женскую дребедень я выхожу на работу. А свои гендерные функции и роль буду отстаивать в любой другой день. Кстати, и подарки принимать тоже.




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