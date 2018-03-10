Ослы и араши: кого не хватает Абхазии

В Абхазии происходит много удивительного даже прямо вот сейчас, в эти дни, но есть, безусловно, и вечные ценности – бывшие, существующие и будущие, видимо, до тех пор, пока на планете Земля есть хоть один абхаз.

Абхаз серьезен

Была, например, такая история: однажды на сухумской набережной скульптор и просто талантище Архип Лабахуа установил скульптуру мула. Мула, умеющего играть с обручем. Это был очень симпатичный мул – как симпатичен каждый на набережной, если он не говорит о политике и прочих неприятных расслабленному уху вещах.

предоставлено Борисом Воцеховским Ослик

Но мул бесил.

Серьезные люди в фейсбуке писали:

"Но не ослов же лицезреть на набережной".

Серьезные люди в фейсбуке восклицали:

"АҼАДАҚӘА РАКУН ИҲАГЫЗ", что значит "Только ослов нам не хватало".

Серьезные люди в фейсбуке недоумевали:

"Зачем в зоне отдыха устанавливать памятник животному, которое у большинства известных нам народов — символом глупости?"

И говорили о высокодуховном:

"Есть такое понимание, как абхазский дух, можно изучить пару-тройку абхазских выражений, но при этом не быть абхазом. Абхаз поймет, о чем речь. Мне сложно подбирать слова, чтобы никого не обидеть".

И резюмировали:

"По-моему, это будет говорить об ограниченности фантазии наших художников. Или художники уже не могут изобразить сказочных героев, которых только в абхазской мифологии масса".

Абхаз не любил ослов, даже если этот осел – мул

Почему? Чем ослы и мулы прогневили абхаза? Чем заслужили такую неприязнь к себе?

Ослы – милые. Мулы – милые. Они, черт их возьми, трудолюбивы, но при этом не пафосны, им чужда гордыня и бахвальство, желание покрасоваться перед публикой и мечта стать героями эпосов. Работяги, скромники, симпатяги. Что с ними не так?

Истина открылась мне совсем недавно: дело – не в ослах.

Однажды на той самой сухумской набережной я говорил с одним абхазом. Помню, я спросил его: "Слушай, а чего вы тут все разъезжаете на машинах, когда куда удобнее и экономичнее было бы купить себе скутер?" — И он посмотрел на меня, как на осла (или мула?). Я не разобрал. — "Абхаз никогда не сядет за скутер, потому что это – беспонтово! Он одолжит кучу бабок на крутую тачку, он будет одалживать деньги на бензин, но скутер – ни за что!"

© Sputnik / Илона Хварцкия Лайфстайл по-абхазски

Каждый абхаз считает, что он ничуть не хуже нарта Сасрыквы, а значит достоин своего араша – прекрасного, мускулистого, здоровенного, и чтобы все вокруг обзавидовались.

На днях я запостил в своем фейсбуке картину художницы Ольги Симоновой под лаконичным названием "Абхазия". На картине был изображен старик, едущий по каким-то своим делам верхом на ослике где-то в районе улицы, если не ошибаюсь, Папаскири.

Это была так себе картина.

И серьезные люди в фейсбуке не заставили себя ждать:

"Это точно не абхаз на ослике. Абхаз пешком пойдет, но на ослика никогда не сядет".

Это было, это есть и это будет до тех пор, пока на планете Земля есть хоть один абхаз. Это смешно. И это грустно, потому что именно ослов – из дня в день выполняющих свою работу, вместо того, чтобы за чашкой кофе воображать себя арашами, Абхазии сегодня сильно и не хватает. А жаль.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.