16:29 10 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Ослик

Ослы и араши: кого не хватает Абхазии

© Фото: предоставлено Борисом Воцеховским
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Борис Войцеховский
9920

В Абхазии происходит много удивительного даже прямо вот сейчас, в эти дни, но есть, безусловно, и вечные ценности – бывшие, существующие и будущие, видимо, до тех пор, пока на планете Земля есть хоть один абхаз.

Абхаз серьезен

Была, например, такая история: однажды на сухумской набережной скульптор и просто талантище Архип Лабахуа установил скульптуру мула. Мула, умеющего играть с обручем. Это был очень симпатичный мул – как симпатичен каждый на набережной, если он не говорит о политике и прочих неприятных расслабленному уху вещах.

Ослик
предоставлено Борисом Воцеховским
Ослик

Но мул бесил.

Серьезные люди в фейсбуке писали:

"Но не ослов же лицезреть на набережной".

Серьезные люди в фейсбуке восклицали:

"АҼАДАҚӘА РАКУН ИҲАГЫЗ", что значит "Только ослов нам не хватало".

Серьезные люди в фейсбуке недоумевали:

"Зачем в зоне отдыха устанавливать памятник животному, которое у большинства известных нам народов — символом глупости?"

И говорили о высокодуховном:

"Есть такое понимание, как абхазский дух, можно изучить пару-тройку абхазских выражений, но при этом не быть абхазом. Абхаз поймет, о чем речь. Мне сложно подбирать слова, чтобы никого не обидеть".

И резюмировали:

"По-моему, это будет говорить об ограниченности фантазии наших художников. Или художники уже не могут изобразить сказочных героев, которых только в абхазской мифологии масса".

Абхаз не любил ослов, даже если этот осел – мул

Почему? Чем ослы и мулы прогневили абхаза? Чем заслужили такую неприязнь к себе?

Ослы – милые. Мулы – милые. Они, черт их возьми, трудолюбивы, но при этом не пафосны, им чужда гордыня и бахвальство, желание покрасоваться перед публикой и мечта стать героями эпосов. Работяги, скромники, симпатяги. Что с ними не так?

Истина открылась мне совсем недавно: дело – не в ослах.

Однажды на той самой сухумской набережной я говорил с одним абхазом. Помню, я спросил его: "Слушай, а чего вы тут все разъезжаете на машинах, когда куда удобнее и экономичнее было бы купить себе скутер?" — И он посмотрел на меня, как на осла (или мула?). Я не разобрал. — "Абхаз никогда не сядет за скутер, потому что это – беспонтово! Он одолжит кучу бабок на крутую тачку, он будет одалживать деньги на бензин, но скутер – ни за что!"

Лайфстайл по-абхазски
© Sputnik / Илона Хварцкия
Лайфстайл по-абхазски

Каждый абхаз считает, что он ничуть не хуже нарта Сасрыквы, а значит достоин своего араша – прекрасного, мускулистого, здоровенного, и чтобы все вокруг обзавидовались.

На днях я запостил в своем фейсбуке картину художницы Ольги Симоновой под лаконичным названием "Абхазия". На картине был изображен старик, едущий по каким-то своим делам верхом на ослике где-то в районе улицы, если не ошибаюсь, Папаскири.

Это была так себе картина.

И серьезные люди в фейсбуке не заставили себя ждать:

"Это точно не абхаз на ослике. Абхаз пешком пойдет, но на ослика никогда не сядет".

Это было, это есть и это будет до тех пор, пока на планете Земля есть хоть один абхаз. Это смешно. И это грустно, потому что именно ослов – из дня в день выполняющих свою работу, вместо того, чтобы за чашкой кофе воображать себя арашами, Абхазии сегодня сильно и не хватает. А жаль.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

По теме

Страсти по номерам: зачем нужны "красивые" знаки автовладельцам
Москва или Сухум: где жить хорошо
12 признаков того, что ты живешь в Сухуме



Главные темы

Орбита Sputnik

  • МПРИ Южная Осетия
    К работе готовы

    Южная Осетия готова к дальнейшей работе в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты, несмотря на срыв последней встречи.

  • Газовый вентиль, фото из архива
    Газовый гарант

    Германия готова предоставить кредитную гарантию на крупный займ Азербайджану в немецком банке для обеспечения поставок газа.

  • Генерал-полковник Анатолий Сидоров
    Не отнимайте столицы!

    Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров призвал Армению и Азербайджан не "отнимать друг у друга столицы".

  • Сауль Канело Альварес (слева) и Геннадий Головкин
    Все в силе

    Промоутер Том Леффлер считает преждевременными разговоры об отмене боя между Головкиным и Альваресом из-за положительной допинг пробы последнего.

  • Сотрудник дорожно-патрульной службы оформляет протокол во время рейда. Архивное фото
    Закон суров!

    В Кыргызстане "гаишник" составил протокол на своего коллегу, который припарковал служебное авто в неположенном месте.

  • Бобруйская юность у Рыбки была боевой: Настя с Ольгой в клубе
    Не золотая Рыбка

    Подруга бобруйской соблазнительницы олигархов Насти Рыбки рассказала, как она познакомилась с Алексом Лесли, добралась до Дерипаски и для чего ей вся эта шумиха.

  • Урна для голосования на выборах в местные самоуправления
    Язык агитации

    Латвийские депутаты предлагают законодательно закрепить положение о том, что агитация должна вестись исключительно на государственном языке.

  • Запуск ракеты ПВО
    Напуганные "Искандером"

    Глава литовского МИД заявил о необходимости в ближайшее время спланировать как национальные расходы, так и инвестиции НАТО в систему ПВО.

  • Снаряд времен Великой Отечественной войны
    Эхо войны

    В самом центре Кишинева – всего в квартале от здания мэрии города – нашли снаряд времен Великой Отечественной войны.

  • Мужчина у окна, архивное фото
    Миграционная цель

    Социологи из Санкт-Петербургского университета рассказали, на что мигранты из Таджикистана и Узбекистана чаще всего зарабатывают в России.

  • Табачная фабрика, архивное фото
    Табачный спорт

    В Узбекистане с 1 июня 2018 года вводится так называемый спортивный сбор, который будут уплачивать производители табачной продукции, а также пива и водки.

  • Министр обороны Эстонии Юри Луйк
    В поисках защиты

    Министр обороны Эстонии Юри Луйк встретится с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, с которым, помимо прочего, обсудит вклад американцев в оборону республики.

  • МПРИ Южная Осетия
    К работе готовы

    Южная Осетия готова к дальнейшей работе в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты, несмотря на срыв последней встречи.

  • Газовый вентиль, фото из архива
    Газовый гарант

    Германия готова предоставить кредитную гарантию на крупный займ Азербайджану в немецком банке для обеспечения поставок газа.

  • Генерал-полковник Анатолий Сидоров
    Не отнимайте столицы!

    Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров призвал Армению и Азербайджан не "отнимать друг у друга столицы".

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Концерт в рамках проекта РУСДРАМ-Opera в исполнении Сочинского симфонического оркестра под управлением дирижера – маэстро Олега Солдатова
Баритон, бас, тенор: оперный концерт в РУСДРАМе
Скучная компания Илона Маска представила проект метро будущего
"Скучная" компания Илона Маска представила проект метро будущего
Родинка или онкология: мифы и факты о кожных новообразованиях
Мифы и факты о родинках

Соцсети

Sputnikabkhazia