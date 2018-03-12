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Кадр из фильма Форма воды

Понять и принять: почему "Форма воды" получила премию "Оскар"

© Фото: Fox Searchlight Pictures
Колумнисты
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Евгений Казарцев
Темы:
Дом Кино Sputnik (85)
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Колумнист Sputnik Евгений Казарцев пытается разобраться в принципах выбора киноакадемиков, вручивших "Оскар" в ночь с воскресенья на понедельник.

Вы можете ничего не знать о Берлинском или Венецианском кинофестивалях, ни разу в жизни не видеть слово "Сандэнс" и прекрасно существовать без знакомства с фестивалем в Торонто, но про "Оскар" обязательно слышали.

Александр Павлов
Деловая газета.юг
Павлов: "Форма воды" - фильм под Оскар

Учрежденная в первой половине прошлого века награда лучшим картинам Голливуда сегодня имеет международный статус — и именно ее призы привлекают внимание миллионов зрителей и любителей кино.

В ночь с воскресенья на понедельник в Лос-Анджелесе своих хозяев нашли статуэтки 90-й премии "Оскар", и сразу две главные награды — за лучшую режиссуру и как фильм года — получила "Форма воды" Гильермо дель Торо.

Ода гуман(оид)изму

"Форма воды" — в первую очередь не фильм-аттракцион (чего легко было бы ожидать от ленты про монстра), а картина с гуманистическим посылом. Фильм-высказывание, если угодно.

Дель Торо снова встает на сторону "маленьких" и "слабых" персонажей — будь то дети, хоббиты или водяной монстр, которого полюбила простая человеческая женщина. И да, "Форма воды" — фильм про любовь, здесь ждать борьбы с чудовищами или бравого спасения человечества не стоит, ведь в своей ленте режиссер предпочитает спасать каждого индивидуально — и человека, и чудище, и любого другого беззащитного героя.

Оскар
© AFP 2018/ ROBYN BECK
"Оскар" - 2018: триумфы и неудачи

Конечно, получил две главные награды "Оскара" дель Торо не только за политический посыл (гуманность в эпоху Ким Чен Ына и Трампа в дефиците) и художественную мощь. Есть в этом и определенный аванс режиссеру: после неудачного "Багрового пика" от него мало кто ожидал чего-то по-настоящему сильного, и многие амбициозные задумки дель Торо кинобоссы просто "заворачивали". Может, теперь ему дадут больше возможностей для реализации своих идей — и они окажутся достойными.

Приятно нашему зрителю и определенное созвучие "Формы воды" с советским "Человеком-амфибией" — история будто бы своя, родная, и помним мы ее чуть ли не с самых детских лет. Конечно, кроме общей фабулы, у лент нет больше ничего общего, но смотреть их можно и подряд.

И почему награда для "Формы воды" была (почти) предсказуема

В многочисленных опросах как критиков, так и зрителей, среди всех номинантов на "Оскар" особо выделялись два фильма — "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" и та самая "Форма воды". И заранее было понятно, что у других картин шансов мало.

Так, "Дюнкерк" Кристофера Нолана — фильм большой и действительно прекрасный, но свою статуэтку режиссер еще не заслужил. После "Интерстеллара" и "Начала" к режиссеру отношение достаточно предвзятое, и одним хорошим фильмом переубедить киноакадемиков вряд ли возможно.

"Прочь", действительно хороший и заслуженно получивший премию на сценарий, на "фильм года" все же не тянет — несмотря на признание "Сандэнса", критиков и зрителей. Можно предположить крамольную вещь: свою номинацию фильм получил во многом для того, чтобы академиков снова не заподозрили в шовинизме.

"Зови меня своим именем" — слишком европейское и медленное кино. Возможно, этот фильм и получил бы главную премию, но своеобразная "квота" истории взросления и однополой любви была выбрана в минувшем году — "Лунным светом".

Открытие Государственного центрального музея кино
© Sputnik. Сергей Пятаков
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О своеобразной "квоте" можно говорить и в контексте "Секретного досье": фильм о журналистском расследовании "В центре внимания" стал триумфатором "Оскара" два года назад, и так скоро давать награду похожей картине нельзя. Да и работа Спилберга, будем откровенны, не дотягивает до того уровня.

Наконец, "Леди Берд" номинацией отметили в качестве реверанса хипстерам и любителям независимого кино. Фильм хороший, но главной награды все же не заслуживает. Номинация "Призрачной нити" — дань уважения режиссеру Полу Томасу Андерсону, а "Темных времен" — Джо Райту и актеру Гэри Олдмену.

В сухом остатке — "Три билборда" и "Форма воды". Оба фильма — с гуманистическим посылом и отличной режиссурой, но первый более драматичен и не несет в себе манифеста. Видимо, поэтому и остановились академики на работе дель Торо. Но и вариант этот действительно беспроигрышный — премией этой работе академики сказали все, что хотели.

Время по(дс)кажет

Хотя "Оскар" и заставляет всех  говорить о фильмах-победителях, повышает продажи и зрительский интерес, но не дает картине всего, что мог бы.

Если спросить зрителей о самых ярких фильмах 2016-го, большинство будет вспоминать не триумфатора премии ("Лунный свет"), а "Ла-Ла Ленд". Отмотаем еще на год назад — да, "Бердман" был прекрасен, но говорили долго и об "Отрочестве".

Если еще дальше — в 2006-м лучшим фильмом было названо "Столкновение", а помнит большинство "Доброй ночи и удачи" и "Горбатую гору". Словом, примеров таких много.
Конечно, это не о "неправильном" выборе киноакадемиков и даже не об интересах зрителей. Скорее, о том, что не нужно придавать такого большого значения премиям и наградам.

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