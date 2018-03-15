Что заставит избирателей за границей пойти на выборы

Президентская гонка в России подходит к концу - выборы состоятся 18 марта. О том, как пройдут выборы президента на западе и не только, рассуждает директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.

Владимир Лепехин, директор Института ЕАЭС

Надо отдать должное западным "партнерам" России: их активность обеспечит не только высокую явку граждан РФ на избирательные участки, но и предсказуемый результат.

Ну вот и все. В пятницу – последний день агитации за кандидатов в президенты России, и вряд ли он станет решающим. Послание Владимира Путина Федеральному Собранию России 1 марта 2018 года стало кульминацией выборной кампании, после которой все избирательные штабы вынуждены были расслабиться.

© Sputnik. Alexander Galperin Выборы в России: восьмерка смелых

После того, как глава государства объявил фактически новый внешнеполитический курс России, тема российского "демарша" полностью заполнила все российские СМИ, вытеснив на периферию не только теледебаты кандидатов в президенты, но и их программные заявления.

У одного из основных конкурентов действующего президента РФ, каким считается Павел Грудинин, был шанс использовать прием айкидо – вывернуть путинские внешнеполитические месседжи в свою пользу, представив избирателям программу решения уже не внешне-, но внутриполитических проблем. Однако кандидат от левых сил по каким-то причинам этого делать не стал.

Оппоненты критикуют действующего президента России за то, что он-де подменил программу развития страны заявлениями, направленными в адрес геополитических противников России. Критикуют, но практически ничего не предлагают взамен. А это значит, что избирательный штаб Владимира Путина рассчитал верно: геополитический уклон предвыборных речей главы государства принес ему дополнительные очки, причем дважды.

Во-первых, риторика, связанная с проблемой преодоления Россией внешних угроз, вернула Путину ту часть его нетвердых сторонников, которые начали было сомневаться в решительности президента. Во-вторых, эта риторика запустила механизм, который в итоге и приведет нынешнего президента к очередной победе 18 марта 2018 года.

Дело в том, что некоторые западные политики в ответ на резонансное выступление Владимира Путина с демонстрацией мощи российского оружия не нашла ничего лучшего, кроме как резко нарастить градус своей русофобии и запустить целый ряд новых провокаций против РФ.

В частности, в минувший понедельник официальный представитель США в ООН Ники Хейли в ходе заседания Совбеза этой организации заявила, что Пентагон нанесет удар по Дамаску в случае, если российские ВКС не прекратят операции против "умеренной оппозиции" в Восточной Гуте.

И в тот же день верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини донесла до России месседж о том, что в Евросоюзе не признают выборы президента РФ по Крыму. Но дальше всех ушла Британия, фактически преподнеся России и Путину предвыборный подарок в виде очередного отравления на территории своей страны очередного бывшего агента российских спецслужб.

Любой эксперт понимает карикатурность тех обвинений, которые предъявлены России Лондоном на самом высоком уровне, и задает себе такой, к примеру, вопрос: если у России имеются бывшие и действующие агенты ФСБ почти во всех странах мира, то почему их ликвидация происходит исключительно в Британии?

Как эти и иные провокации наших западных "партнеров", являющиеся прямым вмешательством в российские выборы, повлияют на результаты голосования в России 18 марта?

С моей точки зрения, влияние тут самое прямое.

Во-первых, наши зарубежные "партнеры" решили проблему явки россиян на выборы 18 марта. После тех спектаклей, которые были разыграны против РФ западными политиками и спецслужбами в последние дни, многие из диванных сторонников или же противников Путина могут все-таки прийти на избирательные участки. Во-вторых, после очередного несправедливого обвинения России в агрессивности многие российские избиратели еще теснее сплотились вокруг кандидатуры Владимира Путина.

Беспрецедентное давление на граждан РФ, на их право самим избрать своего президента, привело к резкому росту активности российских избирателей как в России, так и за рубежом. Так что 18 марта в самых разных странах мира многие из тех, кто был уверен в победе Путина, а потому не собирался идти на избирательный участок, наверняка теперь проголосуют.

И вот здесь возникает одна деликатная проблема. Речь идет не только о недостаточном количестве зарубежных участков (об этом представители ЦИК РФ говорили неоднократно на самых разных уровнях), но также о сложностях с обеспечением беспрепятственного и быстрого голосования значительных масс проживающих в ряде стран граждан России.

В большинстве из тех стран, где проживает достаточно много граждан РФ (от 5 тысяч и более), участков для голосования явно не хватает. К примеру, в Германии на почти полмиллиона проживающих здесь граждан России сформировано только 16 избирательных участков. Почти такую же ситуацию мы наблюдаем сегодня в Эстонии, Латвии, США и некоторых других странах.

Все это хорошо известно. Новой же здесь может стать ситуация, когда на тех или иных избирательных участках будут образовываться очереди.

© Sputnik. Михаил Воскресенский Россияне в Турции досрочно проголосовали на выборах президента

Совершенно точно такие очереди из избирателей будут, к примеру, в Германии и Эстонии. Очевидно и то, что многие избиратели в очереди стоять не захотят.

Наблюдая за решениями властей тех или иных стран, я могу сделать вывод, что единственной страной, которая действительно и всерьез подготовилась к выборам президента России, стала Абхазия.

Здесь власти республики не только увеличили количество избирательных участков с 16 до 19, но и приняли решение подготовить поименные списки избирателей. Это нужно для того, чтобы желающие проголосовать граждане РФ знали, куда конкретно идти, а члены избирательной комиссии понимали, сколько людей к ним в итоге придет.

Созданный в этой стране Клуб избирателей, еженедельно проводивший обсуждения предвыборных проблем, сделал все для того, чтобы правоспособная часть тех 190 тысяч граждан РФ, что проживают в республике, могла свободно и организованно отдать свой голос в пользу одного из кандидатов в президенты России.

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