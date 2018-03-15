Что заставит избирателей за границей пойти на выборы

Владимир Лепехин, директор Института ЕАЭС
Надо отдать должное западным "партнерам" России: их активность обеспечит не только высокую явку граждан РФ на избирательные участки, но и предсказуемый результат.
Ну вот и все. В пятницу – последний день агитации за кандидатов в президенты России, и вряд ли он станет решающим. Послание Владимира Путина Федеральному Собранию России 1 марта 2018 года стало кульминацией выборной кампании, после которой все избирательные штабы вынуждены были расслабиться.
После того, как глава государства объявил фактически новый внешнеполитический курс России, тема российского "демарша" полностью заполнила все российские СМИ, вытеснив на периферию не только теледебаты кандидатов в президенты, но и их программные заявления.
У одного из основных конкурентов действующего президента РФ, каким считается Павел Грудинин, был шанс использовать прием айкидо – вывернуть путинские внешнеполитические месседжи в свою пользу, представив избирателям программу решения уже не внешне-, но внутриполитических проблем. Однако кандидат от левых сил по каким-то причинам этого делать не стал.
Оппоненты критикуют действующего президента России за то, что он-де подменил программу развития страны заявлениями, направленными в адрес геополитических противников России. Критикуют, но практически ничего не предлагают взамен. А это значит, что избирательный штаб Владимира Путина рассчитал верно: геополитический уклон предвыборных речей главы государства принес ему дополнительные очки, причем дважды.
Во-первых, риторика, связанная с проблемой преодоления Россией внешних угроз, вернула Путину ту часть его нетвердых сторонников, которые начали было сомневаться в решительности президента. Во-вторых, эта риторика запустила механизм, который в итоге и приведет нынешнего президента к очередной победе 18 марта 2018 года.
Дело в том, что некоторые западные политики в ответ на резонансное выступление Владимира Путина с демонстрацией мощи российского оружия не нашла ничего лучшего, кроме как резко нарастить градус своей русофобии и запустить целый ряд новых провокаций против РФ.
В частности, в минувший понедельник официальный представитель США в ООН Ники Хейли в ходе заседания Совбеза этой организации заявила, что Пентагон нанесет удар по Дамаску в случае, если российские ВКС не прекратят операции против "умеренной оппозиции" в Восточной Гуте.
И в тот же день верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини донесла до России месседж о том, что в Евросоюзе не признают выборы президента РФ по Крыму. Но дальше всех ушла Британия, фактически преподнеся России и Путину предвыборный подарок в виде очередного отравления на территории своей страны очередного бывшего агента российских спецслужб.
Любой эксперт понимает карикатурность тех обвинений, которые предъявлены России Лондоном на самом высоком уровне, и задает себе такой, к примеру, вопрос: если у России имеются бывшие и действующие агенты ФСБ почти во всех странах мира, то почему их ликвидация происходит исключительно в Британии?
Как эти и иные провокации наших западных "партнеров", являющиеся прямым вмешательством в российские выборы, повлияют на результаты голосования в России 18 марта?
С моей точки зрения, влияние тут самое прямое.
Во-первых, наши зарубежные "партнеры" решили проблему явки россиян на выборы 18 марта. После тех спектаклей, которые были разыграны против РФ западными политиками и спецслужбами в последние дни, многие из диванных сторонников или же противников Путина могут все-таки прийти на избирательные участки. Во-вторых, после очередного несправедливого обвинения России в агрессивности многие российские избиратели еще теснее сплотились вокруг кандидатуры Владимира Путина.
Беспрецедентное давление на граждан РФ, на их право самим избрать своего президента, привело к резкому росту активности российских избирателей как в России, так и за рубежом. Так что 18 марта в самых разных странах мира многие из тех, кто был уверен в победе Путина, а потому не собирался идти на избирательный участок, наверняка теперь проголосуют.
И вот здесь возникает одна деликатная проблема. Речь идет не только о недостаточном количестве зарубежных участков (об этом представители ЦИК РФ говорили неоднократно на самых разных уровнях), но также о сложностях с обеспечением беспрепятственного и быстрого голосования значительных масс проживающих в ряде стран граждан России.
В большинстве из тех стран, где проживает достаточно много граждан РФ (от 5 тысяч и более), участков для голосования явно не хватает. К примеру, в Германии на почти полмиллиона проживающих здесь граждан России сформировано только 16 избирательных участков. Почти такую же ситуацию мы наблюдаем сегодня в Эстонии, Латвии, США и некоторых других странах.
Все это хорошо известно. Новой же здесь может стать ситуация, когда на тех или иных избирательных участках будут образовываться очереди.
Совершенно точно такие очереди из избирателей будут, к примеру, в Германии и Эстонии. Очевидно и то, что многие избиратели в очереди стоять не захотят.
Наблюдая за решениями властей тех или иных стран, я могу сделать вывод, что единственной страной, которая действительно и всерьез подготовилась к выборам президента России, стала Абхазия.
Здесь власти республики не только увеличили количество избирательных участков с 16 до 19, но и приняли решение подготовить поименные списки избирателей. Это нужно для того, чтобы желающие проголосовать граждане РФ знали, куда конкретно идти, а члены избирательной комиссии понимали, сколько людей к ним в итоге придет.
Созданный в этой стране Клуб избирателей, еженедельно проводивший обсуждения предвыборных проблем, сделал все для того, чтобы правоспособная часть тех 190 тысяч граждан РФ, что проживают в республике, могла свободно и организованно отдать свой голос в пользу одного из кандидатов в президенты России.
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