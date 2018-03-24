"Когда замуж?": как реагировать на бестактные вопросы

Чрезмерное любопытство и желание давать непрошеные советы свойственны многим людям. И ладно бы эти два чувства сдерживались чувством такта. Но нет. Бесцеремонные почемучки застают нас врасплох на работе, в гостях, среди знакомых и дальних родственников, на улице, в очереди к врачу или в магазине. У каждого из нас есть свой "черный" список вопросов, которые время от времени летят в нашу сторону, заставляя нас ощущать неловкость и легкое раздражение. А порой бестактность проникает на очень личную территорию, может всколыхнуть глубоко запрятанные душевные переживания и надолго выбить из колеи.

О чем любят спрашивать в Абхазии?

Несомненно, любимая тема для каверзных расспросов в Абхазии — это замужество, и если составить хит-парад непрошеных вопросов, его наверняка возглавит коронный "почему до сих пор не замужем?".

Интересно, что в этот момент предполагает спрашивающий? Что ему поведают о разочарованиях в личной жизни или начнут философствовать о сложности выбора второй половины? Или станут доказывать, что человек имеет право чувствовать себя полноценным и состоявшимся без брака? Или просто со вздохом скажут, что Джонни Депп, к сожалению, уже женат?

Кстати, от подобного рода вопросов страдают не только девушки. Холостяков у нас тоже часто терзают на предмет отсутствия второй половины в жизни и штампа в паспорте.

© Sputnik / Илона Хварцкия Кривоногая и шепелявая: как пошатнулась вера в мою "безупречность"

Беременность, бездетность, количество детей в семье, наличие только мальчиков или только девочек, вообще перспективы завести больше детей — тоже часто притягивают советчиков и почемучек. Уже через некоторое время после свадьбы расспросы учащаются, достигая апогея бестактности — "Когда, наконец, порадуете детишками?". Ну, видимо, там, наверху, считают, что нужно еще подождать. Только как сказать об этом малознакомому человеку?

Тема детей ну очень часто муссируется. У меня есть знакомая с тремя детьми, младший из которых мальчик, и ей постоянно говорят: "Ой, ну хорошо, хоть с третьим получилось".

Или одно из моих любимых (когда, казалось бы, план выполнен и можно расслабиться) — "Третьего будешь рожать? Сразу забудешь все глупости".

Кроме этого, некоторых граждан остро волнует все, что родители с детьми делают: как кормят, одевают, гуляют и воспитывают. "У тебя ребенок без шапки! Менингит заработать хотите?", "Почему он у тебя еще не ходит/не говорит? Уже пора".

Ну, и классика бестактности — это фигура и внешний вид человека. Сплошь и рядом: "Как ты поправилась!" или "Тебя ветром не уносит?", "Ножки как спички!".

Как реагировать? © Sputnik / Илона Хварцкия А нужен ли мальчик: семейные стереотипы в Абхазии

Честно говоря, меня, как и большинство людей, чужая бестактность вводит в ступор, вызывает неловкость и заставляет молчаливо переминаться с ноги на ногу. Обычно я выкручиваюсь какой-нибудь односложной фразой "да, конечно" или "обязательно" и, дежурно улыбаясь, стараюсь быстрее ретироваться. Однако бывает и так, что завидев человека издалека, во мне вдруг вспыхивает огонек азарта и дурашливости, и я успеваю продумать стратегию поведения. Нет, в конфронтацию я не вступаю, лучше действовать тоньше — озадачить и нейтрализовать собеседника. Например, внезапно выдать шутливый ответ. Ведите себя, как математик из анекдота, который на вопрос заблудившихся Холмса и Ватсона, путешествующих на воздушном шаре, ответил абсолютно правильно, но при этом от его слов не было никакой пользы:

— Сэр, не подскажите ли Вы нам, где мы находимся?

— В корзине воздушного шара, сэр!

Вот, например, возможные варианты ответов на "неудобные" вопросы:

— Когда замуж собираешься?

— Сегодня, наверно, уже не успею. Загс закрыт.

— Как раз сегодня Джастина Тимберлейка в друзья добавила. Жду ответа.

— Это предложение? Паспорт с собой? (Если спрашивающий мужчина) Когда затрагивают щекотливый финансовый вопрос:

— Какие молодцы! А откуда деньги на новую квартиру?

— Клад нашли!

Или:

— Накопили! Год мясо не покупали, представляете?

Если спрашивают про фигуру:

"Ты что, поправилась?"— "Нет, я просто после обеда" — "Ты такая худая, ветром не унесет?" — "Не унесет, в случае чего за тебя схвачусь".

Или работу:

"Ты так и не устроилась на работу?" — "Нет, продолжаю замечательно проводить время".

Еще один из способов мастерски уйти от неудобного вопроса — философствовать, говорить размытыми фразами и размышлять о значимости затронутой темы: "Ох, никто не знает, как повернется судьба", "Время расставит все по местам" или "Как Бог даст".

Или как вариант, можно вообще резко сменить тему, сообщив глобальную новость или какое-нибудь событие местного масштаба — снег в Африке, повышение цен на сухумском рынке, открытие кафе возле дома — прекрасно подойдут.

"Да что все обо мне, да обо мне, вот, вчера кружок сулугуна за 600 рублей купила, они совсем там с ума сошли!".

Сколько бы мы ни удивлялись бестактности некоторых людей, быть таковыми они не перестанут. Поэтому лучше встречать их во всеоружии, а потом легко, непринужденно и без вреда для нервов их нейтрализовать!

А у Вас какие способы?