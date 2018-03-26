Разорвать и разбомбить. Что рекомендует Трампу его новый советник

Доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Геворг Мирзаян рассуждает о фигуре помощника по нацбезопасности США Джона Болтона в американской политике.

Дональд Трамп продолжает расставлять ястребов-милитаристов на ключевые посты в Белом доме.

Не успели все выдохнуть после назначения на пост госсекретаря Майка Помпео, как заслуженного и уважаемого генерала Герберта Макмастера на посту советника по национальной безопасности сменил один из самых одиозных сотрудников администрации Буша-младшего Джон Болтон.

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В профессионализме и знаниях Болтона никто не сомневается.

Он начал работать во власти еще при Рейгане, однако по-настоящему его звезда взошла в нулевых — у Буша-младшего Джон Болтон сначала служил в качестве заместителя госсекретаря по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности, однако затем занял кресло посла США в ООН. Учитывая такой багаж, эксперты прочили ему высокий пост при администрации Трампа. Что — пусть с запозданием — и произошло.

Сомнения вызывают не знания, а взгляды ветерана. За время своей дипломатической карьеры и после ухода в вольные эксперты Болтон произнес столько ярких и воинственных фраз, что очень четко обрисовал свое видение: мир создается лишь войной.

Так, он выступает за немедленный разрыв иранской ядерной сделки, которую считает крайне невыгодной с точки зрения американских национальных интересов, а также за "масштабное давление" на исламскую республику.

Кроме того, Болтон (в отличие от того же Тиллерсона) поддерживает решение Трампа по Иерусалиму, причем исходя не из идеологических, а из практических оснований.

"Ближневосточному мирному процессу давно нужны были ясность и инъекция реальности. Трамп сделал ее, приняв решение переместить посольство США в Израиле в Иерусалим".

© Sputnik. Сергей Гунеев Трамп заявил о возможном создании космичесих войск

Советник по нацбезопасности полностью поддерживает позицию Израиля и в других вопросах, например в деле строительства поселений. Он даже отрицает саму необходимость создания палестинского государства.

Неудивительно, что его в США считают ярым исламофобом, и Болтон сам поддерживает это реноме, регулярно выступая в защиту идей о конфликте западной цивилизации с исламской.

Ястребиная у него позиция и в отношении КНДР. Северную Корею, по мнению Болтона, вполне можно бомбить (даже превентивно), а разговоры с ней "бесполезны". Разве что использовать встречу Трампа и Кима для того, чтобы американский президент мог лично обрисовать северокорейскому товарищу перспективы военной операции против него.

Таким образом, получается, что в процессе тщательной подготовки северокорейско-американских переговоров Трамп назначает двух ключевых для этой подготовки чиновников, один из которых (Помпео) выступает за смену режима в Пхеньяне, а второй — Болтон — предлагает разбомбить КНДР "на всякий случай".

Наконец, в отношении России Джон Болтон довольно мягок: как эксперт он в последнее время выступал за "стратегический ответ" на новые системы вооружений. И призывает развернуть "ответную" кибервойну против нашей страны.

Конечно, после назначения Болтон поспешил заявить, что его радикальные высказывания "остались в прошлом".

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"Рано или поздно Болтон должен был оказаться в Белом доме Трампа. Его взгляды на мир, а точнее, против мира, ближе к трамповским, чем у большинства советников нынешнего президента", — говорит профессор Колумбийского университета Ричард Гован. Будущий советник по нацбезопасности очень часто комментировал события для канала Fox News, который так любит смотреть нынешний президент, и в конце концов Трамп решил, что столь достойный человек должен работать в Белом доме.

Помимо советов от Болтона, требуют наведения порядка в Совете по нацбезопасности. Судя по всему, Герберт Макмастер не смог нормально организовать работу этого ведомства — информация оттуда реками текла в прессу (взять хотя бы последнюю историю со звонком Трампа Путину). Он уже анонсировал массовые увольнения тех сотрудников, которые работали еще при Обаме.

"Успех я определяю как реализацию политики президента, — писал Болтон. — Бюрократический аппарат понимает успех иначе — кто где сидит во время ежедневной утренней планерки, чье имя стоит первым в строке "от кого" в служебной записке госсекретарю, кто куда съездил в последнее время и другие подобные весомые показатели".