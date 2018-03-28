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Родственница одного из пропавших без вести при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово

Прощай, бессмертный учитель из Кемерово: истории настоящих героев

© Sputnik. Alexandr Kryazhev
Колумнисты
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Сергей Баблумян
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Пожар в торговом центре в Кемерово (32)
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Колумнист Sputnik Армения Сергей Баблумян о героях, которым удалось спасти жизни других, ценой своей.

Татьяна Дарсалия, учительница кемеровской гимназии, тридцати семи лет от роду, тридцать восемь ей уже не будет никогда. Сгорела в "Зимней вишне" при обстоятельствах, обеспечивших ей бессмертие — спасала детей при пожаре. 28 марта объявлен в России днем траура, но скорбят везде, в Армении тоже. Поминают и вспоминают…

— Это вы написали "Короля Матиуша"? – спросил офицер СС Януша Корчака, польского учителя и писателя.

Выпрыгнувший из загоревшегося ТЦ в Кемерове мальчик пришёл в себя
© Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Потерявший всю семью в пожаре в Кемерово мальчик пришел в себя

— Да.

— Я читал эту книгу в детстве. Хорошая книга. Вы можете быть свободны.

— А дети?

— Дети поедут. Но вы можете покинуть вагон.

— Не могу..

Через несколько дней в концлагере Треблинка Януш Корчак вместе с детьми из "Дома сирот" вошел в газовую камеру. По дороге к смерти он держал на руках двух самых маленьких деток и рассказывал сказку ничего не подозревающим малышам.

Татьяна Дарсалия вывела из полыхающего здания свою дочь и могла бы идти домой. Не смогла. Кроме дочери, у учительницы была и совесть, и те самые секунды, которые кому бесславие, а кому бессмертие.

Наш Шаварш Карапетян увидел тонущий в Ереванском озере троллейбус и мог пройти мимо. Но тоже не смог — бросился на помощь.

В том же Кемерово. Пятнадцатилетний мальчик, вытаскивая из огня людей, сгорел сам.

Память жертв пожара в Кемерово почтили в Гудауте у памятника Латской трагедии
© Sputnik Бадри Есиава
"Связанные" огнем: память жертв пожара в Кемерово почтили в Гудауте

Истории одного ряда — героического. В трех случаях из четырех, увы, трагические.

Ереван, посольство России. Армяне несут цветы вперемешку с детскими игрушками. Мононациональным горе не бывает.

А совсем недавно у входа в посольство стояла очередь. Армяне, граждане России, пришли принять участие в выборах президента России. В некоторых комментариях на этот счет прочитывалось: как много у нас все-таки армян с российским гражданством. Хорошо это или плохо? Среди тех, кто сегодня приносит букеты скорби, наверняка много людей с чисто армянским гражданством. Что тут комментировать…

И вот еще один урок — Кемерово. Предварительные причины трагедий такого рода неизменны: халатность и безответственность. Потому запущенная МЧС Армении по горячим следам проверка противопожарных систем в крупных торговых центрах республики — в самый раз. Хотя не стоит обходить вниманием и мелкие. Вот что в памяти автора по этому случаю.

1987 год, небольшая дискотека села Джарарат неподалеку от Эчмиадзина. В самый разгар веселья вспыхивает огонь, люди в панике бросаются к двери, которая на всю дискотеку одна. Спастись удалось не всем.

Тот же год, гостиница "Двин", самый пик туристического сезона. Загорается девятый этаж отеля. Из письма постояльцев-погорельцев в газету "Известия".

Родственники одного из пропавших без вести при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
© Sputnik. Alexandr Kryazhev
Первые выплаты семьям погибших при пожаре в Кемерово начнутся в среду

"Оказавшись в экстремальных условиях, мы не растерялись, потому что увидели рядом смелых и мужественных людей. Никто не заставлял, да и не мог заставить горничных, официантов, работников всех без исключения служб выводить людей из огня. Всех нас разместили в ресторане, оказали медицинскую помощь, подали прохладительные напитки, бесплатный ужин".

Тогдашний директор "Двина" Георгий Оганесян дополнил:

"Ко мне обратилась женщина, оставившая в номере украшения на большую сумму. Ущерб восстановим", — заверил я ее, но попросил еще раз внимательно осмотреть номер.

Все оказалось на месте, только оплавившиеся от жара часы показывали вчерашнее время.

Сегодня то же самое: кому-то на безопасность людей наплевать, кто-то, спасая людей, гибнет в огне сам.

Прощание с Татьяной Дарсалия состоится сегодня, 28 марта, в городе Кемерово в Георгиевском зале Знаменского собора. Пусть земля ей и десяткам погибших в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" будет пухом.

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Пожар в торговом центре в Кемерово (32)



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